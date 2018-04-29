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В Израиле

Второе ЧП на границе с Газой: уничтожены двое террористов с "гранатами"

время публикации: 22:18 | последнее обновление: 22:29 блог версия для печати фото
Второе ЧП на границе с Газой: уничтожены двое террористов с "гранатами"

Вечером 29 апреля на южном участке границы с сектором Газы были зафиксированы две попытки проникновения террористов в Израиль.

Одна из попыток прорыва границы была предпринята в районе кибуца Холит. Военнослужащие открыли огонь по двум террористам, пытающимся нарушить целостность заградительного сооружения на границе. Один из террористов был застрелен на месте, другой - арестован и передан для допроса сотрудникам служб безопасности.

Вскоре пресс-служба ЦАХАЛа сообщила еще одном инциденте на границе с сектором Газы. Двое террористов, преодолев заградительное сооружение, атаковали военнослужащих с помощью самодельных взрывных устройств. Военнослужащие ответили огнем в сторону нападавших. Оба террориста были ликвидированы.

Ранее 29 апреля пресс-служба ЦАХАла продемонстрировала, как ХАМАС использует "марши возвращения" для осуществления терактов. В армии полагают, что это видео красноречиво свидетельствует, что речь идет об организованной террористической активности, а не о мирных гражданских протестах.

На видео, снятом с помощью беспилотника, можно увидеть, каким образом участникам "марша" удается приблизиться к пограничному заграждению под прикрытием дымовой завесы, а также как группа террористов наносит ущерб забору безопасности на границе.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2018 г.
ЦАХАЛ: предотвращена попытка проникновения террористов из сектора Газы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 апреля 2018 г.
ЦАХАЛ представляет: "марш возвращения" в секторе Газы с высоты птичьего полета
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 апреля 2018 г.
ЦАХАЛ: пресечена попытка проникновения на территорию Израиля. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2018 г.
Проникшие из Газы арабы предприняли попытку теракта на границе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 апреля 2018 г.
Зафиксирована попытка проникновения на территорию Израиля из Газы







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