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В Израиле

Нападение в торговом центре в Иерусалиме. Полиция: это не теракт

время публикации: 13:59 | последнее обновление: 15:16 блог версия для печати фото
Нападение в торговом центре в Иерусалиме
Нападение в торговом центре в Иерусалиме
Нападение в торговом центре в Иерусалиме
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 29 апреля, в торговом центре "Адар" на улице Генерал Пьер Кёниг в Иерусалиме было совершено нападение с применением холодного оружия.

В результате инцидента ранены двое мужчин примерно 30 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". Оба пострадавших доставлены в больницу "Шаарей Цедек". Состояние одного из них тяжелое, второй получил ранение средней тяжести.

Судя по сообщению пресс-службы полиции, один из раненых – нападавший, в которого стрелял полицейский.

Полиция заявляет, что речь не идет о теракте. По словам полицейских, у инцидента была криминальная подоплека. Нападавший тяжело ранил ножом другого мужчину в верхнюю часть туловища. Сотрудник правоохранительных органов был вынужден открыть огонь на поражение, чтобы нейтрализовать нападавшего, который получил ранение средней тяжести.

Один из пострадавших является членом преступной группировки криминального авторитета Ицика Бар-Мохи, пишут СМИ.



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