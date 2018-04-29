Помпео обсудил с Нетаниягу иранскую угрозу

В воскресенье, 29 апреля, с первым официальным визитом в Израиль в качестве госсекретаря США прибыл Майк Помпео. Целью трехчасового визита были переговоры с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу.

Пресс-бюро премьер-министра сообщает, что Нетаниягу поздравил Помпео со вступлением в должность и сказал: "Мы очень гордимся тем, что это ваш первый визит в качестве государственного секретаря". В ответ Помпео заявил: "Вы очень важные партнеры, и для вас есть особое место в моем сердце".

Главной темой переговоров стало противостояние Ирану. Обсуждались вопросы, связанные с иранской ракетной программой и ядерной угрозой, а также стремление Ирана к экспансии на Ближнем Востоке, в частности военное присутствие иранцев в Сирии.

Это обсуждение велось на фоне планов Вашингтона по выходу из "ядерной сделки" с Тегераном и наложения новых санкций на режим аятолл.

По сведениям СМИ, во время переговоров также была поднята тема скорого переноса посольства США в Иерусалим. Накануне американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос Christian Broadcasting Network, неожиданно заявил, что может приехать в Израиль на открытие нового посольства. Ранее предполагалось, что президента на церемонии будут представлять его дочь Иванка Трамп и ее муж, один из ближайших советников президента Джаред Кушнер.

28 апреля госсекретарь США Майк Помпео начал свое первое ближневосточное турне с посещения столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда. В ходе встречи с королем Салманом бин Абд аль-Азизом глава американского внешнеполитического ведомства пытался добиться снятия блокады с Катара, введенной ведущими арабскими странами Персидского залива.

Накануне визита Брайан Хук, советник по политическим вопросам нового госсекретаря США, говорил, что главной темой переговоров Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля станет ракетная программа Ирана.

Отметим, что Помпео не впервые посещает Израиль с официальным визитом. Он несколько раз бывал в еврейском государстве, занимая пост директора Центрального разведывательного управления и члена Конгресса от штата Канзас.