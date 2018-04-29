Закон о полномочиях БАГАЦа: Нетаниягу встретится с главой Верховного суда

В воскресенье, 29 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретится с главой Верховного суда Эстер Хайют. Встреча, в которой примут участие министр юстиции Айелет Шакед и заместитель главы Верховного суда Ханан Мельцер, состоится по рекомендации юридического советника правительства Авихая Мандельблита. Формальным инициатором встречи был премьер-министр.

Встреча будет посвящена обсуждению проекта закона, предоставляющему Кнессету право вторично голосовать по законопроекту, отмененному БАГАЦем (פסקת התגברות).

Глава Верховного суда категорически возражает против этого законопроекта в его нынешней редакции, согласно которой право отменять законы получит большинство в 61 голос.

Ранее сообщалось, что представители Верховного суда готовы согласиться на редакцию закона, согласно которому для повторного голосования по законопроекту, отмененному судом, потребуется большинство в 70 голосов. Сама Эстер Хайют до сих пор не высказывалась по этому вопросу.

Источники в окружении премьер-министра заявляют, что он преддожит компромисс, согласно которому необходимо большинство в 65 голосов для того, чтобы обойти решение БАГАЦа.

Напомним, что законопроект, представленный партией "Байт Иегуди", должен был рассматриваться межминистерской комиссией по законодательству 29 апреля. Однако по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаниягу обсуждение было отложено для того, чтобы провести встречу с главой Верховного суда.

В партии "Байт Иегуди" требуют вынести вопрос на обсуждение не позднее 6 мая. В противном случае, как заявил Нафтали Беннет, партия "Байт Иегуди" прекратит голосовать вместе с коалицией.

Против этого закона, причем в любой его редакции, возражает и партия "Кулану", имеющая право вето в вопросах законодательства в сфере реформ судебной системы.