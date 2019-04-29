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В Израиле

МВД ограничит размер гонорара звезд эстрады за выступление в День Независимости

время публикации: 19:20 | последнее обновление: 19:20 блог версия для печати фото
Омер Адам
Эяль Голан
МВД ограничит размер гонорара звезд эстрады за выступление в День Независимости

По информации 20-го канала израильского телевидения, глава МВД Арье Дери принял рекомендацию общественной комиссии, и с 2020 года будет введено ограничение на размер гонорара за выступления на концертах по случаю Дня Независимости.

По информации телеканала, уже в следующем году плата за часовое выступление актера не будет превышать 70 тысяч шекелей.

Общественная комиссия, сформированная Арье Дери в январе 2019 года, также рекомендовала местным органам власти при подготовке концерта вести переговоры непосредственно с исполнителями или их официальным представителем, чтобы избежать платы посредникам. Комиссия также рекомендовала небольшим местным советам проводить праздничные мероприятия "вскладчину".

Комментируя решение ограничить размер гонораров звезд, Арье Дери заявил, что он не видит причин, по которым местные советы должны платить завышенные суммы артистам за появление на сцене во время концерта. Он отметил, что многие населенные пункты имеют дефицит бюджета и праздничные мероприятия не должны проводиться в ущерб услугам, оказываемым населению.

В понедельник, 29 апреля, сайт Ynet опубликовал статью, посвященную гонорарам, которые были обещаны израильским звездам за выступления на праздничных концертах в этом году. Так, за выступление на Дне Независимости Омер Адам получил 292 тысячи шекелей, Эяль Голан - 228 тысяч шекелей, Иден бен Закен - 222 тысячи шекелей, Лиор Наркис - 199 тысяч шекелей.

Ynet пишет, что решение Арье Дери вызвало негодование у представителей музыкальной индустрии. Они предупреждают, что израильские звезды будут отказываться от участия в концертах, так как им они станут невыгодны.

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