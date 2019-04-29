СМИ сообщают об учениях ХАМАСа в Газе. Ракета упала возле Ашдода

Жители населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газы, сообщили о сильном взрыве, похожем на падение ракеты. При этом ни в одном из населенных пунктов не было сирен, предупреждающих о ракетном или минометном обстреле.

Палестинское информационное агентство PNA написало, что в секторе Газы проходят учения ракетных подразделений ХАМАС. В рамках учений было запущено в сторону моря пять ракет, одна из которых упала у побережья Ашдода, не причинив ущерба.

По информации израильского сайта 0404.co.il, ракета упала на незастроенной местности недалеко от Ашдода.

При этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск ракет из Газы в сторону моря. Ни одна из ракет не упала на территории Израиля.

Последний ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы был осуществлен в ночь на 31 марта. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, террористы запустили пять ракет, все они упали на незастроенной местности, не причинив ущерба.

2019-й год.

Март. 71 обстрел. 78 ракет. Часть ракет (точное количество ЦАХАЛ пока не называет) сбита системой ПРО. 7 раненых (по состоянию на 29 апреля).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





