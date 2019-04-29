Террорист, убивший Ори Ансбахер, направлен на психиатрическую экспертизу

Окружной суд в Иерусалиме распорядился направить Арафата Арафийю, задержанного за убийство 19-летней Ори Ансбахер из Ткоа, на психиатрическую экспертизу.

Решение направить арестованного на освидетельствование было принято по просьбе его адвокатов.

Ранее мировой суд отклонил просьбу, и адвокаты Арафийи подали апелляцию в окружной суд, который удовлетворил их просьбу.

7 февраля около 11:00 жители поселка Ткоа, родители Ори Ансбахер, сообщили в полицию о ее пропаже. Девушка была добровольцем альтернативной службы в ЦАХАЛе. Сразу после обращения родителей была начата поисковая операция. Около 19:00 в парковой зоне в иерусалимском районе Эйн Яэль, недалеко от Библейского зоопарка, было обнаружено тело девушки со следами насилия и колотых ран. На погибшей не было одежды, документы отсутствовали. Парамедики МАДА констатировали смерть девушки. Была установлена личность погибшей. 8 февраля Ори Ансбахер была похоронена на кладбище в Ткоа.

Вечером 8 февраля в ходе совместной операции общей службы безопасности (ШАБАК), военных и спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) Арафат Арафайя был задержан в районе Эль-Биры (на северо-восточной окраине Рамаллы), он скрывался в мечети. Следствием было однозначно установлена его причастность к убийству Ори Ансбахер.

10 февраля ШАБАК сообщил, что убийство Ори Ансбахер является терактом (нападением, совершенным на почве национальной ненависти). Это заявление было основано на показаниях подозреваемого.

Известно, что семья подозреваемого связана с террористической организацией ХАМАС. Сам Арафат ранее отбывал наказание в израильской тюрьме за террористическую деятельность. Два года назад он был задержан около входа на Храмовую гору, при обыске у него нашли большой кухонный нож. На допросах тогда Арафайя заявлял, что является сторонником ХАМАСа, он также сообщил, что стремился попасть в тюрьму, "чтобы стать шахидом".

19 апреля дом семьи Арафата Арафайи в Хевроне был частично разрушен, в соответствии с решением суда.