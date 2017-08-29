Криминальному авторитету Аси Абутбулю предъявлено обвинение в убийстве Йорама Хахама и Артура Розена

Во вторник, 29 августа, прокуратура Центрального округа передала в окружной суд в Лоде обвинительное заключение против криминального авторитета Аси Абутбуля. Он обвиняется в убийстве адвоката Йорама Хахама в 2008 году и преступника Артура Розена в 1999 году.

Согласно обвинительному заключению, Хахам, представлявший Абутбуля, был убит при помощи взрывного устройство, которое сработало в его автомобиле, когда он ехал по улице Игаль Алон в Тель-Авиве. Отмечается, что криминальный авторитет признался в совершении этого преступления во время разговора с "подсадной уткой".

Хахам считался одним из наиболее авторитетных израильских адвокатов, специализировавшихся в области уголовного права. В 2015 году расследование его убийства зашло в тупик. 24 мая 2017 года полиция Израиля сообщила о возобновлении расследования в связи с получением новой информации. В этот же день полиция задержала Аси Абутбуля.

В пятницу, 25 августа, Управление тюрем перевело Абутбуля в особую камеру, где все стены обшиты тканью и нет никакой мебели. Такое решение было принято в связи с его психическим состоянием.