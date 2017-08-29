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СМИ: США перенесут посольство в Иерусалим, если не будет прогресса в переговорах с ПА

время публикации: 21:16 | последнее обновление: 21:16 блог версия для печати фото
СМИ: США перенесут посольство в Иерусалим, если не будет прогресса в переговорах с ПА

Сайт 0404.co.il со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что президент Дональд Трамп готов перенести посольство США в Иерусалим в случае, если в ближайшие два месяца не произойдет прогресса на переговорах между Израилем и палестинской администрацией.

По словам собеседника израильского сайта, вопрос о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим давно решен, вопрос состоит только в том, когда это произойдет.

Отметим, что издание не называет ни имени, ни должности, которую занимает собеседник в администрации Белого дома.

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// NEWSru.co.il // В мире // 31 мая 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 30 мая 2017 г.
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