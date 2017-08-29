СМИ: США перенесут посольство в Иерусалим, если не будет прогресса в переговорах с ПА

Сайт 0404.co.il со ссылкой на источник в Белом доме пишет, что президент Дональд Трамп готов перенести посольство США в Иерусалим в случае, если в ближайшие два месяца не произойдет прогресса на переговорах между Израилем и палестинской администрацией.

По словам собеседника израильского сайта, вопрос о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим давно решен, вопрос состоит только в том, когда это произойдет.

Отметим, что издание не называет ни имени, ни должности, которую занимает собеседник в администрации Белого дома.