Мэр Ашдода пообещал не допустить переноса хранилища аммиака в ашдодский порт

Муниципалитет Ашдода категорически возражает против переноса хранилища аммиака в ашдодский порт. Об этом заявил мэр Ашдода Ихиель Ласри. Представители муниципалитета озвучили его позицию на заседании в министерстве экологии.

Пресс-служба муниципалитета отмечает, что ранее Ихиель Ласри провел переговоры с министром экологии, министром транспорта и министром финансов. Всем главам министерств были переданы письма с протестом против любого соглашения, включая временные, о хранении аммиака в ашдодском порту.

Заявление мэра было сделано после того, как хайфский городской суд вынес решение закрыть хранилище аммиака в Хайфском заливе, из-за несоответствия необходимым стандартам безопасности и нахождения его рядом с крупным населенным пунктом. После детального обсуждения этого вопроса с группой ведущих специалистов израильской химической отрасли было вынесено решение хранить аммиак в специализированных цистернах (изо-танках) с несколькими степенями защиты в ашдодском порту, и на судах перевозить на предприятие "Хайфа химикалим".

Ихиель Ласри считает, изо-танки не являются решением проблемы, так как они не отвечают высоким стандартам безопасности и эксплуатационным нормам, необходимым для хранения аммиака, и это не позволяет хранить его в ашдодском порту. В случае, если мнение властей Ашдода не будет услышано, мэр пообещал, что он задействует все имеющиеся в его расположении средства, чтобы не допустить перенос хранилища в город.