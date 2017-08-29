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Бельгия требует у Израиля компенсацию за шесть разрушенных построек

время публикации: 17:51 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
Бельгия требует у Израиля компенсацию за шесть разрушенных построек

По информации 20-го канала ИТВ, правительство Бельгии требует от Израиля денежную компенсацию за шесть строений, которые были разрушены ЦАХАЛом в арабской деревне Джуб ад-Диб.

По информации телеканала, речь идет о временных постройках, которые были возведены на деньги Евросоюза. Их планировалось использовать под школу.

Все шесть построек, возведенных без соответствующих разрешений, были разрушены инженерными войсками ЦАХАЛа на прошлой неделе. Жители деревни утверждают, что во времянках уже находилось школьное оборудование, которое спасти не удалось.

В сюжете 20-го канала не называлась сумма, в которую Бельгия оценила причиненный ей ущерб.



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