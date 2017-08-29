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В Израиле

В Кинерете чуть не утонула 7-летняя девочка

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
В Кинерете чуть не утонула 7-летняя девочка

Во вторник, 29 августа, 7-летняя девочка чуть не утонула в озере Кинерет у пляжа "Сусита" возле кибуца Эйн Гев. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Девочку вытащили на берег ее родственники после того, как она несколько минут провела под водой. Пострадавшая была без сознания, у нее отсутствовали пульс и дыхание.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали девочке первую помощь. Когда у нее вновь появился пульс, ее доставили на вертолете в больницу "Зив" в Цфате. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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