В Кинерете чуть не утонула 7-летняя девочка

Во вторник, 29 августа, 7-летняя девочка чуть не утонула в озере Кинерет у пляжа "Сусита" возле кибуца Эйн Гев. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Девочку вытащили на берег ее родственники после того, как она несколько минут провела под водой. Пострадавшая была без сознания, у нее отсутствовали пульс и дыхание.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали девочке первую помощь. Когда у нее вновь появился пульс, ее доставили на вертолете в больницу "Зив" в Цфате. Пострадавшая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.