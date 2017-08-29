29 августа 2017 г.
последняя новость: 22:33
Все прелести грузинской кухни
Свадьба внука Пугачевой померкла
Модная фигура посетит Израиль
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:33 СМИ: бизнесмен Леонид Блаватник даст показания по "делу 2000"
22:00 На 4-м шоссе автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадал один человек
21:16 СМИ: США перенесут посольство в Иерусалим, если не будет прогресса в переговорах с ПА
20:14 Мэр Ашдода пообещал не допустить переноса хранилища аммиака в ашдодский порт
20:06 Городской комитет еврейской части Хеврона получил статус муниципалитета
19:05 В Тель-Авиве автобус сбил пешехода
17:51 Бельгия требует у Израиля компенсацию за шесть разрушенных построек
16:38 Минздрав: жители населенных пунктов Эльад и Ганей-Тиква могут пить воду из-под крана
16:26 29 августа в районах, находящихся на границе с Газой, пройдут учения ЦАХАЛа
15:23 В Кинерете чуть не утонула 7-летняя девочка
В Израиле

На 4-м шоссе автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадал один человек

время публикации: 22:00 | последнее обновление: 22:20 блог версия для печати фото
На 4-м шоссе автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадал один человек
На 4-м шоссе автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадал один человек
На 4-м шоссе автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадал один человек

В районе транспортной развязки Бар-Илан на шоссе № 4 автомобиль врезался в автобусную остановку.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в результате обрушения остановки пострадала женщина. Пострадавшей около 40 лет. Она получила травмы средней степени тяжести и доставлена в больницу в Тель а-Шомер.

Пресс-служба полиции сообщила, что ведется расследование обстоятельств происшествия.

В интересах следствия шоссе № 4 перекрыто для движения транспорта в районе аварии. Позднее полиция сообщила о том, что шоссе вновь открыто.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 29 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017