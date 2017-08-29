На 4-м шоссе автомобиль врезался в автобусную остановку: пострадал один человек

В районе транспортной развязки Бар-Илан на шоссе № 4 автомобиль врезался в автобусную остановку.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что в результате обрушения остановки пострадала женщина. Пострадавшей около 40 лет. Она получила травмы средней степени тяжести и доставлена в больницу в Тель а-Шомер.

Пресс-служба полиции сообщила, что ведется расследование обстоятельств происшествия.

В интересах следствия шоссе № 4 перекрыто для движения транспорта в районе аварии. Позднее полиция сообщила о том, что шоссе вновь открыто.





