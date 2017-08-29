СМИ: полиция спрятала госсвидетеля по "делу субмарин" Мики Ганора, опасаясь за его жизнь

Мики Ганор, государственный свидетель по "делу субмарин", был переведен на конспиративную квартиру полиции в связи с опасениями за его жизнь. Об этом сообщают сайт Второго канала ИТВ и "Маарив on-line".

По данным СМИ, Ганору не разрешают возвращаться домой. Расследование в отношении него продолжается уже месяц, однако, по оценкам, первый этап дачи свидетельских показаний завершится через 7-10 дней. Затем начнется этап допроса других подозреваемых, которым представят показания Ганора.

1 августа по просьбе полиции мировой суд Ришон ле-Циона выпустил запрет на публикацию любых подробностей, связанных с расследованием "дела субмарин".

В частности, запрет касается публикации данных, полученных от государственного свидетеля Мики Ганора, а также следственных мероприятий, которые проводятся на основе полученной от него информации. Запрет будет действовать до 17 сентября.

Напомним, что Мики Ганору, который был посредником между Израилем и немецкой компанией ThyssenKrupp при заключении сделки о приобретении подводных лодок, предоставлен статус государственного свидетеля в обмен на его согласие сообщить все, что ему известно по так называемому "делу 2000". Как сообщил Десятый канал ИТВ, полиция и прокуратура взвешивают возможность предоставить Ганору полный иммунитет и не предъявлять ему обвинений. Ганор подозревается в мошенничестве, отмывании денег и вступлении в преступный сговор.