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В Израиле

В газетах "Гаарец", The Marker и "Глобс" объявлены трудовые конфликты

время публикации: 09:26 | последнее обновление: 09:26 блог версия для печати фото
В газетах "Гаарец", The Marker и "Глобс" объявлены трудовые конфликты

Рабочий комитет газет "Гаарец" и The Marker и рабочий комитет газеты "Глобс" объявили при поддержке профсоюза журналистов состояние трудового конфликта, позволяющее им через 14 дней начать забастовку.

В "Гаарец"-The Marker конфликт был объявлен в связи с намерением руководство объединить две редакции в одну, отменив независимое положение экономического издания, и существенно сократить штат объединенной редакции, отменив дублирующие должности.

В "Глобс" объявление конфликта связано с намерением руководства провести реорганизацию редакции и перенести ее в Тель-Авив.

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