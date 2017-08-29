В газетах "Гаарец", The Marker и "Глобс" объявлены трудовые конфликты

Рабочий комитет газет "Гаарец" и The Marker и рабочий комитет газеты "Глобс" объявили при поддержке профсоюза журналистов состояние трудового конфликта, позволяющее им через 14 дней начать забастовку.

В "Гаарец"-The Marker конфликт был объявлен в связи с намерением руководство объединить две редакции в одну, отменив независимое положение экономического издания, и существенно сократить штат объединенной редакции, отменив дублирующие должности.

В "Глобс" объявление конфликта связано с намерением руководства провести реорганизацию редакции и перенести ее в Тель-Авив.