Городской комитет еврейской части Хеврона получил статус муниципалитета

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение о предоставлении еврейским кварталам Хеврона официального статуса. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Предполагается, что новый статус позволит жителям еврейских кварталов не зависеть от муниципалитета Хеврона, который относится к Палестинской автономии в соответствии с Хевронским соглашением 1997 года.

Городской комитет Хеврона будет иметь право приобретать землю и управлять ей, объявлять тендеры и заключать контракты.

Сайт "Аруц-7" поясняет, что комитет еврейских кварталов получит муниципальные полномочия и будет заниматься экономическими, социальными, культурными, образовательными проектами в этой части города. Он также будет собирать городские налоги с жителей.





