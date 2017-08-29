ЦАХАЛ закупил новые танковые тягачи

Министерство обороны завершило процесс закупки танковых тягачей нового поколения, которые должны прийти на смены старому парку тягачей, находящемуся на службе уже 40 лет.

90 новых тягачей производства американской компании Navistar International Corporation обойдутся ЦАХАЛу в 28 миллионов долларов из средств американской военной помощи.

Первый тягач уже доставлен в Израиль и используется для подготовки водителей. Остальные должны быть поставлены до конца 2018 года

Тягач оснащен системой привода 6x4, двигателем мощностью 600 лошадиных сил, эргономикой повышенного качества, двумя спальными местами в кабине.