29 августа 2017 г.
последняя новость: 13:37
Все прелести грузинской кухни
Свадьба внука Пугачевой померкла
Модная фигура посетит Израиль
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:37 Весной Израиль посетит президент Франции Эммануэль Макрон
13:26 Палестинские власти: восхождение еврейских депутатов на Храмовую гору – провокация
13:04 Десятки борцов за права инвалидов митингуют напротив дома председателя "Гистадрута" в Од а-Шароне
12:01 ЦАХАЛ закупил новые танковые тягачи
11:42 Государство ответило на иск об увеличении пособия по инвалидности: требуется изменение законодательства
11:05 Криминальному авторитету Аси Абутбулю предъявлено обвинение в убийстве Йорама Хахама и Артура Розена
10:37 СМИ: полиция спрятала госсвидетеля по "делу субмарин" Мики Ганора, опасаясь за его жизнь
10:36 На стройке в Харише задержаны 26 нелегалов из ПА
10:26 В Тель-Авиве рабочий упал со строительных лесов
09:46 Депутаты Йегуда Глик и Шули Муалем поднялись на Храмовую гору
В Израиле

ЦАХАЛ закупил новые танковые тягачи

время публикации: 12:01 | последнее обновление: 12:01 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ закупил новые танковые тягачи

Министерство обороны завершило процесс закупки танковых тягачей нового поколения, которые должны прийти на смены старому парку тягачей, находящемуся на службе уже 40 лет.

90 новых тягачей производства американской компании Navistar International Corporation обойдутся ЦАХАЛу в 28 миллионов долларов из средств американской военной помощи.

Первый тягач уже доставлен в Израиль и используется для подготовки водителей. Остальные должны быть поставлены до конца 2018 года

Тягач оснащен системой привода 6x4, двигателем мощностью 600 лошадиных сил, эргономикой повышенного качества, двумя спальными местами в кабине.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 августа 2017 г.
Отчет минфина: ЦАХАЛ потратил на секретные закупки 20 миллиардов шекелей
// NEWSru.co.il // Экономика // 11 мая 2017 г.
ЦАХАЛ купил у Бразилии старый Boeing-707 на запчасти
// NEWSru.co.il // Экономика // 22 марта 2017 г.
Контракт минобороны обеспечит работой не менее сотни жителей Арада
// NEWSru.co.il // Экономика // 29 января 2017 г.
В 2016 году ЦАХАЛ и минобороны сделали закупки на 11,4 млрд шекелей







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 29 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017