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В Израиле

29 августа в районах, находящихся на границе с Газой, пройдут учения ЦАХАЛа

время публикации: 16:26 | последнее обновление: 16:26 блог версия для печати

В среду, 29 августа, в районах, находящихся на границе с сектором Газы, начнутся учения ЦАХАЛа. Учения начнутся рано утром и будут продолжаться два дня.

Пресс-служба Армии обороны Израиля предупреждает: в районе проведения учений, будет наблюдаться интенсивное движение армейского транспорта.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с какими-либо изменениями ситуации в области безопасности, они призваны поддерживать высокий уровень готовности армии.

Граждан просят соблюдать спокойствие и выполнять все распоряжения военных.

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