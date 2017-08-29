29 августа в районах, находящихся на границе с Газой, пройдут учения ЦАХАЛа

В среду, 29 августа, в районах, находящихся на границе с сектором Газы, начнутся учения ЦАХАЛа. Учения начнутся рано утром и будут продолжаться два дня.

Пресс-служба Армии обороны Израиля предупреждает: в районе проведения учений, будет наблюдаться интенсивное движение армейского транспорта.

В сообщении подчеркивается, что учения являются плановыми и их проведение не связано с какими-либо изменениями ситуации в области безопасности, они призваны поддерживать высокий уровень готовности армии.

Граждан просят соблюдать спокойствие и выполнять все распоряжения военных.