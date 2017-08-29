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В Израиле

Около 500 еврейских паломников посетили могилу Йосефа в Шхеме

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:16 блог версия для печати фото
Около 500 еврейских паломников посетили могилу Йосефа в Шхеме

В ночь на вторник, 29 августа, в координации с Армией обороны Израиля было осуществлено очередное массовое паломничество верующих евреев к гробнице Йосефа в Шхеме.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, к гробнице были доставлены около 500 паломников.

О каких-либо значительных инцидентах во время этого паломничества военными не сообщается.

Предыдущее массовое паломничество к гробнице Йосефа осуществлялось в ночь на 7 августа.

Могила Йосефа в Шхеме, одна из еврейских святынь, была подвергнута поруганию со стороны арабов-мусульман в первые недели "интифады Аль-Акса", осенью 2000 года – комплекс был подожжен, после пожара купол был перекрашен в зеленый цвет ислама (позже власти ПНА перекрасили купол в нейтральный цвет). Долгое время гробница Йосефа находилась в ужасающем состоянии. Летом 2010 года власти ПА провели ремонт и реставрационные работы, которые так и не были завершены в полном объеме.

Посещение гробницы Йосефа требует получения разрешения со стороны армейского командования. Как правило, организуется подъезд на автобусах, безопасность передвижения которых по палестинским территориям обеспечивают военные.

В последние годы организованные массовые паломничества к гробнице Йосефа проходят регулярно.

В октябре 2015-го арабы устроили погром в гробнице Йосефа, был причинен значительный ущерб. Восстановлением гробницы занимались не только власти Израиля, но и палестинская администрация.

24 апреля 2011 года во время попытки самостоятельного посещения могилы Йосефа в Шхеме был убит 25-летний Бен-Йосеф Ливнат, еще четыре израильтянина были ранены. Убийцы были задержаны и предстали перед судом.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 августа 2017 г.
Около тысячи евреев посетили гробницу Йосефа в Шхеме в ночь Ту бе-Ав







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Вторник, 29 августа 2017 г.
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