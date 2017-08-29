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В Израиле

Весной Израиль посетит президент Франции Эммануэль Макрон

время публикации: 13:37 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил во вторник, 29 августа, о том, что весной он посетит Израиль, Палестинскую автономию, Ливан и Иорданию.

Об этом президент сказал на ежегодной конференции послов Франции, которая проходит в Париже.

По словам Макрона, цель его визита – продвижение мирного процесса на Ближнем Востоке. "Вместе с ООН мы продолжим предпринимать усилия по поиску решения на основании формулы двух государств. Решения, которое гарантирует, что две стороны будут существовать в мире в границах, признанных международным сообществом, и Иерусалим будет столицей двух государств", - сказал он.

Президент также сказал, что "война с исламским терроризмом стоит во главе приоритетов французской дипломатии". Макрон высказался и по поводу соглашения по ядерной программе Ирана. Он утверждает, что нет альтернативы соглашению, подписанному в 2015 году. Президент Франции считает, что это "хорошее соглашение", так как оно создает основу для диалога.

16 июля глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с Макроном в Елисейском дворце в Париже и принял участие в траурной церемонии, посвященной 75-летию начала депортации евреев-парижан в лагеря смерти.

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