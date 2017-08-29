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Минздрав: жители населенных пунктов Эльад и Ганей-Тиква могут пить воду из-под крана

время публикации: 16:38 | последнее обновление: 16:46 блог версия для печати фото
Минздрав: жители населенных пунктов Эльад и Ганей-Тиква могут пить воду из-под крана

Во вторник, 29 августа, министерство здравоохранения отменило предупреждение о необходимости кипятить воду из-под крана в населенных пунктах Эльад и Ганей-Тиква.

В сообщении говорится, что полученные результаты анализов проб воды свидетельствуют о том, что загрязнение было ликвидировано. Для приготовления воды или умывания в указанных населенных пунктах можно использовать воду из-под крана.

Предупреждение было отменено спустя сутки после того, как специалисты минздрава обнаружили, что пробы воды, взятые в Эльаде и Ганей-Тикве, не соответствуют стандартам.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2017 г.
Минздрав просит жителей Эльада и Ганей-Тиква кипятить воду







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