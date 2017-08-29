Минздрав: жители населенных пунктов Эльад и Ганей-Тиква могут пить воду из-под крана

Во вторник, 29 августа, министерство здравоохранения отменило предупреждение о необходимости кипятить воду из-под крана в населенных пунктах Эльад и Ганей-Тиква.

В сообщении говорится, что полученные результаты анализов проб воды свидетельствуют о том, что загрязнение было ликвидировано. Для приготовления воды или умывания в указанных населенных пунктах можно использовать воду из-под крана.

Предупреждение было отменено спустя сутки после того, как специалисты минздрава обнаружили, что пробы воды, взятые в Эльаде и Ганей-Тикве, не соответствуют стандартам.