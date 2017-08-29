Десятки борцов за права инвалидов митингуют напротив дома председателя "Гистадрута" в Од а-Шароне

Во вторник, 29 августа, порядка 30 активистов, борющихся за права инвалидов, устроили митинг напротив дома председателя Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорена в Од а-Шароне.

Они утверждают, что Нисанкорен выступает за увеличение минимальной оплаты труда, однако, без соответствующего увеличения пособия по инвалидности, из которого инвалиды оплачивают услуги сиделок.

Ранее стало известно, что государство ответило на иск об увеличении пособия по инвалидности, поданный в БАГАЦ организацией "Нахе зэ ло хаци бенадам" ("Инвалид – это не полчеловека").

В ответе сказано, что правительство занимается данным вопросом, и что этот процесс потребует изменения законодательства.