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В Израиле

Палестинские власти: восхождение еврейских депутатов на Храмовую гору – провокация

время публикации: 13:26 | последнее обновление: 13:28 блог версия для печати фото
Набиль Абу Рудейна

Представитель палестинской администрации Набиль Абу-Рудейна во вторник, 29 августа, прокомментировал восхождение еврейских депутатов Кнессета на Храмовую гору.

По его словам, "израильские провокации в Аль-Аксе приведут к серьезным последствиям, и правительство Израиля несет ответственность за это".

Абу-Рудейна подчеркнул, что эти шаги являются посланием американскому правительству, которое стремится возобновить мирный процесс. Он считает, что поведение Израиля сдерживает все эти попытки и возвращает ситуацию к исходной точке.

Депутат Кнессета Йегуда Глик ("Ликуд") стал первым еврейским депутатом, посетившим во вторник, 29 августа, Храмовую гору после снятия запрета на посещение, введенного в октябре 2015 года. После него Храмовую гору посетила и депутат Шули Муалем ("Еврейский дом").

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