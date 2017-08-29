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В Израиле

Полиция задержала 22 подозреваемых в педофилии в интернете

время публикации: 08:39 | последнее обновление: 09:37 блог версия для печати фото
Полиция задержала 22 подозреваемых в педофилии в интернете

В ночь на вторник, 29 августа, десятки полицейских задержали 22 мужчины по подозрению в педофилии в сети интернет. Речь идет о совершении развратных действий и сексуальных домогательствах в отношении несовершеннолетних.

Были конфискованы персональные компьютеры и мобильные телефоны подозреваемых, а также другие вещественные улики.

Среди задержанных есть работники хай-тека, охранник в школе и учитель физкультуры. Возраст подозреваемых – от 24 до 60 лет.

Задержания были произведены по всей стране после завершения тайного расследования, которое велось в течение трех месяцев. Были собраны доказательства против 31 подозреваемого. В полиции передали, что ожидаются новые задержания.

Утром во вторник, 29 августа, полиция задержала еще троих подозреваемых в распространении через интернет фотографий и видеороликов педофильского содержания. С помощью чатов подозреваемые обменивалась этими материалами.

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