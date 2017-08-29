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Прогноз погоды на 29 августа: малооблачно и жарко, небольшое понижение температуры

время публикации: 05:42 | последнее обновление: 05:42 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 29 августа: малооблачно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 29 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха немного ниже, чем вчера, и соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 19-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 28-39. В Беэр-Шеве – 21-33, в Мицпе-Рамоне – 18-29, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне – 24-30, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 19-32.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-160 см.Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду-пятницу – без существенных изменений.

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Вторник, 29 августа 2017 г.
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