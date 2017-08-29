Государство ответило на иск об увеличении пособия по инвалидности: требуется изменение законодательства

Во вторник, 29 августа, стало известно, что государство ответило на иск об увеличении пособия по инвалидности, поданный в БАГАЦ организацией "Нахе зэ ло хаци бенадам" ("Инвалид – это не полчеловека").

В ответе сказано, что правительство занимается данным вопросом, и что этот процесс потребует изменения законодательства.

Истцы в свою очередь требуют немедленно поднять размер пособия, отмечая, что уже месяцы им обещают сделать это.

Ранее Кнессет потребовал от истцов доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.

В ответе, представленном судом от Кнессета, указывалось, что при обсуждении уровня жизни инвалидов необходимо учитывать не только размер пособия по инвалидности, но и весь спектр услуг, оказываемых государством этой категории граждан, включая медицинские и социальные услуги, а также другие выплаты.