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29 августа 2019 г.
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В Израиле

Автомобиль врезался в дорожное заграждение в Ашкелоне: погибла девушка, трое пострадавших

время публикации: 05:00 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
На месте аварии, 20 августа 2019 года
На месте аварии, 20 августа 2019 года
На месте аварии, 20 августа 2019 года
ВСЕ ФОТО

В ночь на четверг, 29 августа, примерно в 3 часа на улице А-Тхия в Ашкелоне автомобиль Skoda врезался в дорожное заграждение и в дерево, после чего машину отбросило на несколько метров.

Как сообщила пресс-служба "Маген Давид Адом", в результате аварии погибла девушка, еще три человека получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу "Барзилай": девушка примерно 20 лет – в критическом состоянии, мужчина примерно 25 лет и девочка примерно 14 лет – в тяжелом состоянии.

Пресс-служба полиции уточняет: погибла 17-летняя девушка, управлявшая автомобилем. В автомобиле находились еще три человека. Сестры погибшей, 14 и 19 лет, получили крайне тяжелые травмы. Тяжело травмирован и 24-летний мужчина, находившийся в салоне автомобиля.

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительной версии, начинающая водительница не справилась с управлением.

Имя погибшей пока не публикуется.

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Четверг, 29 августа 2019 г.
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