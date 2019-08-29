Автомобиль врезался в дорожное заграждение в Ашкелоне: погибла девушка, трое пострадавших

В ночь на четверг, 29 августа, примерно в 3 часа на улице А-Тхия в Ашкелоне автомобиль Skoda врезался в дорожное заграждение и в дерево, после чего машину отбросило на несколько метров.

Как сообщила пресс-служба "Маген Давид Адом", в результате аварии погибла девушка, еще три человека получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу "Барзилай": девушка примерно 20 лет – в критическом состоянии, мужчина примерно 25 лет и девочка примерно 14 лет – в тяжелом состоянии.

Пресс-служба полиции уточняет: погибла 17-летняя девушка, управлявшая автомобилем. В автомобиле находились еще три человека. Сестры погибшей, 14 и 19 лет, получили крайне тяжелые травмы. Тяжело травмирован и 24-летний мужчина, находившийся в салоне автомобиля.

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительной версии, начинающая водительница не справилась с управлением.

Имя погибшей пока не публикуется.