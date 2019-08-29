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В Израиле

ЦАХАЛ представил данные о ракетном проекте "Хизбаллы"

время публикации: 17:55 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ представил данные о ракетном проекте "Хизбаллы"
ЦАХАЛ представил данные о ракетном проекте "Хизбаллы"
ЦАХАЛ представил данные о ракетном проекте "Хизбаллы"

В четверг, 29 августа, пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала имеющуюся у Израиля информацию о проекте "Хизбаллы" по производству высокоточных ракет на территории Ливана. Израильские военные полагают, что проект, осуществляемый под носом Бейрута, доказывает, что "Хизбалла" действует при поддержке Ирана, не встречая никакого сопротивления со стороны ливанских властей.

По данным израильской разведки, в 2013-2015 году, пользуюсь гражданской войной в Сирии, Иран начал передачу современных ракет шиитской террористической организации "Хизбалла" в Ливане, используя для транзита территорию Сирии.

Большинство попыток передачи оружия были предотвращены атаками, приписываемыми Израилю. В Армии обороны Израиля заявляют, что "Хизбалле" не удалось обновить имеющийся у нее арсенал ракет.

После провала плана по переброске в Ливан готовых ракет в 2016 году Иран принял решение о модернизации и производстве высокоточных ракет непосредственно на территории Ливана с помощью материалов, доставляемых из Ирана, а также ракет - из сирийского научного института CERS.

Для этого проекта "Хизбалла" начала переоборудовать под военные нужды объекты по всему Ливану, в том числе в районе Бейрута. Работы с состорны Ирана курировал Мухммад Хасин-Зада Хаджади, командир ливанского подразделения сил "Сил Кудс".

Передача недостающих комплектующих и оборудования производилась наземным путями через территорию Сирии, гражданскими авиарейсами, прибывающими в международный аэропорт Рафика Харири в Бейруте, а также через морской порт в Бейруте.

По данным израильской разведки, в период с 2016 по 2018 годах ни одна из попыток Ирана и "Хизбаллы" по реализации этого плана не увенчалась успехом.

ЦАХАЛ объясняет, что ракеты, о которых идет речь, могут поражать цели на расстоянии в десятки километров с точностью до нескольких метров. Подобные ракеты содержат стабилизатор, двигатель, модуль боевого управления, модуль энергопитания и жизнеобеспечения, а также боевую часть. При этом большую часть арсенала "Хизбаллы" составляют "неточные" ракеты различной дальности.

Ответственные за проект по производству высокоточных ракет

Бригадный генерал сил "Кудс" Мухммад Хасин-Зада Хаджади. Отвечает за ливанское направление, подчиняется непосредственно Касему Сулеймани.

Бригадный генерал "Стражей Исламской революции" Али Ацаар Нурузи, глава подразделения логистики. Отвечает за передачу оборудование и компонентов для проекта по производству высокоточных ракет в Ливане.

Полковник "Стражей Исламской революции" Маджад Нуав, отвечает за техническую составляющую проекта. Считается главным специалистом по ракетам класса "земля-земля" в "Стражах революции" и напрямую работает с силами "Кудс". Часто бывает в Ливане в командировках.

Фуад Шукр, куратор проекта от "Хизбаллы" и один из советников лидера террористической организации шейха Хасана Насраллы. Был одним из организаторов теракта в Бейруте в 1983 году и объявлен в розыск Соединенными Штатами.



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