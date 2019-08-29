Моше Фейглин отказался от участия в выборах в обмен на министерский пост

На совместной пресс-конференции с Биньямином Нетаниягу лидер партии "Зеут" Моше Фейглин объявил о выходе своей партии из предвыборной гонки.

Между лидерами партий "Ликуд" и "Зеут" подписано соглашение, согласно которому, в случае если правительство будет формировать Биньямин Нетаниягу, Моше Фейглин получит министерский пост.

В соглашении также зафиксировано обещание главы "Ликуда" вынести на голосование Кнессета законопроект о "легализации марихуаны", а также снизить налоги для малого бизнеса.

Моше Фейглин призвал членов своей партии и избирателей, собиравшихся отдать свой голос за "Зеут", поддержать "Ликуд".

В течение нескольких недель Биньямин Нетаниягу вел переговоры с Фейглиным, пытаясь убедить его отказаться от участия в выборах, так как шансы партии "Зеут" на прохождение электорального барьера невелики, но она может "оттянуть" на себя голоса избирателей правого лагеря.





