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Авигдор Либерман и Софа Ландвер приняли участие в вечере организации "Ах Гадоль"

время публикации: 22:10 | последнее обновление: 22:10 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман и Софа Ландвер приняли участие в вечере организации "Ах Гадоль"

29 декабря министр обороны Авигдор Либерман и министр алии и абсорбции Софа Ландвер приняли участие в вечере благотворительной организации "Ах Гадоль". "Ах Гадоль" помогает и поддерживает солдат-одиночек из разных стран мира. На вечере, который вела известная телеведущая Мики Хаймович, отличившимся членам организации были вручены награды за их успешную волонтерскую деятельность.

Министр обороны пообщался с волонтерами "Ах Гадоль" и солдатами-одиночками, а также зажег с ними ханукальные свечи.

В своей приветственной речи он поздравил всех присутствующих с праздником Ханука и подчеркнул, что был очень тронут, узнав о деятельности организации, и искренне рад присутствовать на мероприятии, на котором бывшие солдаты-одиночки награждаются за помощь нынешним.

"В израильском обществе помощь и признательность солдатам-одиночкам находится в самом широком консенсусе. В Хануку говорят о чудесах, и то, что молодые люди изо всех стран мира приезжают специально для того, чтобы призваться в ЦАХАЛ и защищать граждан Израиля и страну, - именно это и есть иллюстрация ханукального чуда", - цитирует министра его пресс-служба.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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