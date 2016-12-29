Авигдор Либерман и Софа Ландвер приняли участие в вечере организации "Ах Гадоль"

29 декабря министр обороны Авигдор Либерман и министр алии и абсорбции Софа Ландвер приняли участие в вечере благотворительной организации "Ах Гадоль". "Ах Гадоль" помогает и поддерживает солдат-одиночек из разных стран мира. На вечере, который вела известная телеведущая Мики Хаймович, отличившимся членам организации были вручены награды за их успешную волонтерскую деятельность.

Министр обороны пообщался с волонтерами "Ах Гадоль" и солдатами-одиночками, а также зажег с ними ханукальные свечи.

В своей приветственной речи он поздравил всех присутствующих с праздником Ханука и подчеркнул, что был очень тронут, узнав о деятельности организации, и искренне рад присутствовать на мероприятии, на котором бывшие солдаты-одиночки награждаются за помощь нынешним.

"В израильском обществе помощь и признательность солдатам-одиночкам находится в самом широком консенсусе. В Хануку говорят о чудесах, и то, что молодые люди изо всех стран мира приезжают специально для того, чтобы призваться в ЦАХАЛ и защищать граждан Израиля и страну, - именно это и есть иллюстрация ханукального чуда", - цитирует министра его пресс-служба.