Отчет "Сохнута": в 2016 году наибольшее число репатриантов - из России

В 2016 году в Израиль прибыли около 27.000 новых репатриантов, говорится в отчете, опубликованном Еврейским агентством ("Сохнут").

Согласно опубликованной информации, число репатриантов уменьшилось на 4.000 по сравнению с 2015 годом, однако, как отмечают в "Сохнуте", это неокончательные данные, поскольку год все еще не завершился. Полная информация о числе репатриировавшихся будет опубликована в январе 2017 года.

В 2016 году из России прибыли почти 7.000 репатриантов (в 2015 - 6.600), из Украины – 5.500 (7.221), Франции – 5.000 (7.900), США – 2.900 (3.070). В 2014 и 2015 из этих стран также прибыло наибольшее число репатриантов, но в 2016 году Франция, в последние два года стабильно занимавшая первое место, переместилась на третье.

Увеличилось число новых репатриантов из Бразилии – 760, по сравнению с 490 в прошлом году. Число репатриантов из Беларуси осталось почти неизменным – 620 (600), из Британии уменьшилось – 650 (775), а из Южной Африки возросло – 272 (236).