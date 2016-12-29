В аэропорту Бен Гурион задержан криминальный авторитет

В ночь на четверг, 29 декабря, в аэропорту Бен Гурион полиция задержала известного 48-летнего криминального авторитета, подозреваемого в попытке контрабанды наркотиков.

Подозреваемый был задержан после того, как вернулся из Амстердама. Он также подозревается во вступлении в преступный сговор.

Одновременно был задержан 44-летний житель Ашкелона, подозреваемый в совершении аналогичных преступлений.

29 декабря оба задержанных предстанут перед мировым судом в Петах-Тикве, и полиция попросит продлить срок их содержания под стражей.