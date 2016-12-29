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В Израиле

2-й канал ИТВ сообщил подробности одного из расследований, ведущихся против Нетаниягу

время публикации: 21:07 | последнее обновление: 21:07 блог версия для печати фото
2-й канал ИТВ сообщил подробности одного из расследований, ведущихся против Нетаниягу

По данным 2-го канала израильского телевидения, в рамках одного из двух дел, открытых против главы правительства Биньямина Нетаниягу, он подозревается в незаконном получении льгот и подарков от израильских и зарубежных бизнесменов.

Материал журналиста Амнона Абрамовича, посвященный расследованиям, ведущемся против Биньямина Нетаниягу, был показан в центральном вечернем выпуске новостей на 2-м канале.

По данным телеканала, дело против Биньямина Нетаниягу проходит в полиции под номером 1000. Существенный прорыв в расследовании произошел около трех недель назад.

Кроме того, как сообщил Амнон Абрамович, против главы правительства открыто дело под номером 2000, которым занимается главным образом прокуратура Иерусалимского округа. В рамках этого дела, в котором главным подозреваемым является глава правительства, а также упоминаются члены его семьи, уже опрошены 50 человек.

Ранее радиостанция "Решет Бет" сообщила, что главе правительства Биньямину Нетаниягу, по всей видимости, неизвестны подробности ведущихся против него расследований, а также он не знает о том, какие подозрения имеются у следствия в его адрес.

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