Бывший министр экологии Ави Габай вступил в партию "Авода"

В четверг, 29 декабря, бывший министр экологии Ави Габай объявил о присоединении к партии "Авода". Сам Ави Габай сообщил о своем решении на странице в социальной сети facebook: "В период пребывания в правительстве я понял, что политик, не обладающий силой похож в лучшем случае на советника. Поэтому я решил начать длинный путь, цель которого исправить государство Израиль. Я не думаю, что смогу это сделать в одиночку, но это безусловно не является чем-то невозможным".

В настоящий момент сам Габай не делал никаких заявлений о намерении баллотироваться на пост главы партии на праймериз, которые состоятся в июле 2017 года.

Габай был одним из основателей партии "Кулану", однако не являлся депутатом Кнессета. Источники в партии сообщили, что депутатам отдано распоряжение не комментировать присоединение их бывшего коллеги к "Аводе".

Ави Габай подал в отставку с поста министра 27 мая. Объясняя причины увольнения, Ави Габай сказал, что решил подать в отставку из-за увольнения Моше Яалона с должности министра обороны и назначения на его места председателя партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана. Он считает, что этот шаг демонстрирует пренебрежение нуждами безопасности страны. Выступая с заявлением по поводу своей отставки, Габай сказал, что назначение Либермана стало "лягушкой, которую я уже не смог проглотить".

Ави Габай резко осудил политические события, связанные с изменением состава правящей коалиции, и подчеркнул, что не готов принимать в них участие. По его словам, в результате назначения Либермана следует ожидать радикализации и дальнейшего углубления раскола в обществе. По словам Габая, государство Израиль стало Третьим Храмом, и сегодня существует реальная опасность, что и Третий Храм будет разрушен.