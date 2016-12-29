Герои и антигерои 2016 года, по версии NEWSru.co.il

На этой неделе читатели сайта NEWSru.co.il имели возможность принять участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои и антигерои 2016 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика, 6) Человек года. Экономика, 7) Человек года. Армия и службы безопасности, 8) Человек года. Наука, культура, образование, 9) Современные технологии, 10) Лучший проект новых репатриантов 2013-2016 годов, 11) Человек года. Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года в мире, 15) Потеря года в Израиле.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны в 2016 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта). Мы не включали в список номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Ранее мы исходили из принципа, что один и тот же человек не может быть представлен в нескольких номинациях – даже если он этого заслуживает. Но в этом году решили сделать исключение для двух людей – Барака Обамы и Владимира Путина, оба они были представлены в двух номинациях – "Герой года в мире" и "Антигерой года в мире".

В голосовании, которое проводилось 25-29 декабря, приняли участие 2.347 респондентов. При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.

В итоге, победители определены в 13 из 15 номинаций. Отметим, что в нескольких номинациях разрыв между победителем и номинантом, занявшим второе место, был минимальным. Так, в номинации "Герой года в Израиле" разница была менее 2%, а в номинации "Человек года. Политика" разница составила всего 0,2%. Немногим более 3% разница между первым и вторым местом в номинации "Человек года. Наука, культура, образование".

Имена победителей выделены.

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ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ 2016 ГОДА

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ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Дональд Трамп – миллиардер, не имеющий политического опыта, сумевший победить на выборах президента США – 58%

Владимир Путин – президент России, четыре года подряд остающийся самым влиятельным лидером в рейтинге Forbes – 11,3%

Боб Дилан – поэт и музыкант, удостоенный Нобелевской премии по литературе и не явившийся на церемонию вручения премий – 9,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 8,3%

Франциск – Папа Римский, помимо прочего, прилагающий усилия по налаживанию связей между католической церковью и евреями – 6,7%

Алексей Навальный – российский оппозиционер, объявивший о намерении баллотироваться в президенты РФ – 5%

Барак Обама – завершающий свою каденцию первый темнокожий президент США – 1,4%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ

Барак Обама – президент США, который незадолго до окончания своей каденции допустил принятие в СБ ООН антиизраильской резолюции 55,2%

Владимир Путин – президент России, по указу которого российские военные продолжают действовать в Сирии – 22,2%

Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, жестоко подавивший попытку государственного переворота – 7,8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 7,2%

Башар Асад – президент Сирии, сохранивший в этом году власть, благодаря военной поддержке России и Ирана – 4,1%

Джереми Корбин – лидер британских лейбористов, сопоставивший Израиль и "Исламское государство" – 2,6%

Родриго Дутерте – президент Филиппин, называющий себя "Гитлером для наркоманов" – 0,9%

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ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Ишай Монтгомери – музыкант, рисковавший жизнью и не пожалевший свою гитару, чтобы остановить террориста в Яффо – 33,3%

Али Шрух – палестинский врач, оказавший помощь еврейской семье, пострадавшей в результате теракта – 31,5%

Омри Нир – известный востоковед, погибший при попытке спасти сына – 21,8%

Против всех/Не могу сделать выбор – 13,3%

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АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Басель Ратас (Гатас) – депутат Кнессета от Объединенного арабского списка, подозреваемый в помощи террористам – 57,4%

Ури Ариэль – министр сельского хозяйства (партия "Байт Иегуди"), подаривший Медведеву испанский беспилотный вертолет, не имея права делать такие подарки – 16,3%

Орен Хазан – депутат Кнессета от партии "Ликуд", ставший за период своей каденции героем многочисленных скандалов – 14,9%

Против всех/Не могу сделать выбор – 11,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА

Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", возглавивший в этом году министерство обороны – 24%

Исраэль Кац – министр транспорта и разведки ("Ликуд"), признанный в этом году лучшим министром читателями NEWSru.co.il – 23,8%

Биньямин Нетаниягу – лидер партии "Ликуд", побивший рекорд пребывания на посту премьер-министра Израиля – 18,4%

Против всех/Не могу сделать выбор – 13,5%

Яир Лапид – лидер партии "Еш Атид", сумевший, находясь в оппозиции, сравняться по электоральному весу с партией власти – 11,8%

Айелет Шакед – министр юстиции ("Байт Иегуди"), продвигающая реформу системы судебной власти – 8,5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА

Против всех/Не могу сделать выбор – 51%

Моше Кахлон – лидер партии "Кулану", возглавляющий министерство финансов и пытающийся проводить реформы на рынке жилья – 15,7%

Ави Нисанкорен – председатель Всеобщей федерации профсоюзов (Гистадрут), добившийся улучшения условий для ряда групп работников, не проведя пока ни одной всеобщей забастовки – 14,4%

Мейрав Арлозоров – одна из лучших израильских экономических журналистов (The Marker) – 10,5%

Мануэль Трахтенберг – профессор, депутат от "Сионистского лагеря", автор ряда экономических отчетов и программ – 8,4%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Алон Ледерман – 21-летний сержант ЦАХАЛа, репатриант из Берлина (Германия), остановивший в этом году двух террористов – 40,7%

Адар Коэн – 19-летняя пограничница, погибшая в результате нападения террористов во время патрулирования в Иерусалиме – 30,4%

Роман Гофман – репатриант из Белоруссии (СССР), полковник ЦАХАЛа, в этом году ставший командиром 7-й танковой бригады – 16,4%

Против всех/Не могу сделать выбор – 7,5%

Михаил Зингерман – майор полиции, руководитель "русской пресс-службы", заметно улучшивший взаимодействие правоохранительных органов и СМИ – 5%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

Йосеф Бернштейн и Давид Каждан – лауреаты премии ЭМЕТ-2016 в области точных наук и математики – 27,3%

Саша Галицкий – художник, занимающийся резьбой по дереву со стариками, автор книги "Мама, не горюй!" – 24,1%

Против всех/Не могу сделать выбор – 22,5%

Али Салалха – директор старшей школы Бейт-Джана, все выпускники которой уже четыре года подряд получают аттестат зрелости – 19,7%

Влади Антоневич – режиссер, создатель фильма "Кредит на убийство", удостоенного спецприза фестиваля "Артдокфест" – 6,4%

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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Skyfi – израильская компания, разработавшая самонастраивающуюся антенну, способную превращать миниатюрные спутники в мощные передатчики, которые покроют сигналом всю Землю – 33,6%

SensoryTreat – израильская компания, разработавшая платформу помощи родителям детей-аутистов – 22,3%

Против всех/Не могу сделать выбор – 17,3%

Intensix – израильская компания, разработавшая программу сигнализации о чрезвычайных медицинских ситуациях – 14,4%

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ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 2013-2016 ГОДОВ

Против всех/Не могу сделать выбор – 45,7%

Книжный магазин "Бабель" – 16,4%

Кинопроект "История семьи" – 16,3%

Блог по-израильски "Шакшука.ру" – 8,2%

Компания гастрономических подарков Yoffi – 7,1%

Кафе "Ватрушка" – 6,3%

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ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ

Против всех/Не могу сделать выбор – 16,4%

Ор Сасон – серебряная медаль чемпионаты Европы и бронзовая медаль Олимпиады (дзюдо) – 15,4%

Юлия Черной – участница Паралимпийских игр 2016 года, парная академическая гребля – 12,8%

Ярден Джерби – бронзовая медалистка Олимпиады (дзюдо) – 11,9%

Алексей Быченко – серебряный призер чемпионата Европы (фигурное катание) – 10,3%

Даниэль Самохин – победитель юниорского чемпионата мира по фигурному катанию – 9,1%

Вероника Цвик – теннисистка, готовящаяся к Паралимпийским играм 2020 года – 8,3%

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СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ

Президентские выборы в США – 54,8%

Теракты в Европе (Брюссель, Париж, Ницца, Берлин и др.) – 15,4%

Решение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) – 14,2%

Против всех/Не могу сделать выбор – 4,4%

Убийство российского посла в Анкаре (Турция) – 4,3%

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СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Лесные пожары в ноябре – 39,8%

Суд над Эльором Азарией, застрелившим террориста в Хевроне – 34,4%

Продолжающаяся "интифада ножей" – 11,7%

Против всех/Не могу сделать выбор – 8,2%

Решение Кнессета рассекретить протоколы по "йеменским детям" – 5,9%

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ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ

Леонард Коэн – американский поэт и певец – 21,1%

Владимир Зельдин – российский артист – 11,7%

Против всех/Не могу сделать выбор – 10,4%

Эрнст Неизвестный – советский и американский скульптор – 7,8%

Умберто Эко – итальянский писатель и философ – 7,6%

Фазиль Искандер – российский писатель – 7,5%

Олег Попов – советский и немецкий клоун – 7,3%

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ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ

Шимон Перес – девятый президент Израиля – 40,5%

Против всех/Не могу сделать выбор – 20,5%

Феликс Кривин – писатель, поэт, философ – 13,7%

Реувен Динель – дипломат и разведчик – 13%

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