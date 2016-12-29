Герои и антигерои 2016 года, по версии NEWSru.co.il

На этой неделе читатели сайта NEWSru.co.il имели возможность принять участие в голосовании, по результатам которого определялись "Герои и антигерои 2016 года" в 15-ти номинациях: 1) Герой года в мире, 2) Антигерой года в мире, 3) Герой года в Израиле, 4) Антигерой года в Израиле, 5) Человек года. Политика, 6) Человек года. Экономика, 7) Человек года. Армия и службы безопасности, 8) Человек года. Наука, культура, образование, 9) Современные технологии, 10) Лучший проект новых репатриантов 2013-2016 годов, 11) Человек года. Спорт, 12) Событие года в мире, 13) Событие года в Израиле, 14) Потеря года в мире, 15) Потеря года в Израиле.
При составлении списков кандидатов редакция NEWSru.co.il учитывала, прежде всего, то, насколько заметными и значимыми были деяния той или иной персоны в 2016 году. В ряде номинаций принималась в расчет и частота упоминаемости конкретного кандидата в сообщениях средств массовой информации (в том числе – в сообщениях нашего сайта). Мы не включали в список номинантов тех, кто лидировал в той или иной номинации в прошлом году. Ранее мы исходили из принципа, что один и тот же человек не может быть представлен в нескольких номинациях – даже если он этого заслуживает. Но в этом году решили сделать исключение для двух людей – Барака Обамы и Владимира Путина, оба они были представлены в двух номинациях – "Герой года в мире" и "Антигерой года в мире".
В голосовании, которое проводилось 25-29 декабря, приняли участие 2.347 респондентов. При подведении итогов определялись победитель в номинации и кандидаты, набравшие значительное количество голосов. В номинациях, где "против всех" было подано больше голосов, чем за отдельного кандидата, победитель не определялся.
В итоге, победители определены в 13 из 15 номинаций. Отметим, что в нескольких номинациях разрыв между победителем и номинантом, занявшим второе место, был минимальным. Так, в номинации "Герой года в Израиле" разница была менее 2%, а в номинации "Человек года. Политика" разница составила всего 0,2%. Немногим более 3% разница между первым и вторым местом в номинации "Человек года. Наука, культура, образование".
Имена победителей выделены.
...
ГЕРОИ И АНТИГЕРОИ 2016 ГОДА
...
ГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Дональд Трамп – миллиардер, не имеющий политического опыта, сумевший победить на выборах президента США – 58%
Владимир Путин – президент России, четыре года подряд остающийся самым влиятельным лидером в рейтинге Forbes – 11,3%
Боб Дилан – поэт и музыкант, удостоенный Нобелевской премии по литературе и не явившийся на церемонию вручения премий – 9,3%
Против всех/Не могу сделать выбор – 8,3%
Франциск – Папа Римский, помимо прочего, прилагающий усилия по налаживанию связей между католической церковью и евреями – 6,7%
Алексей Навальный – российский оппозиционер, объявивший о намерении баллотироваться в президенты РФ – 5%
Барак Обама – завершающий свою каденцию первый темнокожий президент США – 1,4%
...
АНТИГЕРОЙ ГОДА В МИРЕ
Барак Обама – президент США, который незадолго до окончания своей каденции допустил принятие в СБ ООН антиизраильской резолюции 55,2%
Владимир Путин – президент России, по указу которого российские военные продолжают действовать в Сирии – 22,2%
Реджеп Тайип Эрдоган – президент Турции, жестоко подавивший попытку государственного переворота – 7,8%
Против всех/Не могу сделать выбор – 7,2%
Башар Асад – президент Сирии, сохранивший в этом году власть, благодаря военной поддержке России и Ирана – 4,1%
Джереми Корбин – лидер британских лейбористов, сопоставивший Израиль и "Исламское государство" – 2,6%
Родриго Дутерте – президент Филиппин, называющий себя "Гитлером для наркоманов" – 0,9%
...
ГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Ишай Монтгомери – музыкант, рисковавший жизнью и не пожалевший свою гитару, чтобы остановить террориста в Яффо – 33,3%
Али Шрух – палестинский врач, оказавший помощь еврейской семье, пострадавшей в результате теракта – 31,5%
Омри Нир – известный востоковед, погибший при попытке спасти сына – 21,8%
Против всех/Не могу сделать выбор – 13,3%
...
АНТИГЕРОЙ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Басель Ратас (Гатас) – депутат Кнессета от Объединенного арабского списка, подозреваемый в помощи террористам – 57,4%
Ури Ариэль – министр сельского хозяйства (партия "Байт Иегуди"), подаривший Медведеву испанский беспилотный вертолет, не имея права делать такие подарки – 16,3%
Орен Хазан – депутат Кнессета от партии "Ликуд", ставший за период своей каденции героем многочисленных скандалов – 14,9%
Против всех/Не могу сделать выбор – 11,4%
...
ЧЕЛОВЕК ГОДА. ПОЛИТИКА
Авигдор Либерман – лидер партии "Наш дом Израиль", возглавивший в этом году министерство обороны – 24%
Исраэль Кац – министр транспорта и разведки ("Ликуд"), признанный в этом году лучшим министром читателями NEWSru.co.il – 23,8%
Биньямин Нетаниягу – лидер партии "Ликуд", побивший рекорд пребывания на посту премьер-министра Израиля – 18,4%
Против всех/Не могу сделать выбор – 13,5%
Яир Лапид – лидер партии "Еш Атид", сумевший, находясь в оппозиции, сравняться по электоральному весу с партией власти – 11,8%
Айелет Шакед – министр юстиции ("Байт Иегуди"), продвигающая реформу системы судебной власти – 8,5%
...
ЧЕЛОВЕК ГОДА. ЭКОНОМИКА
Против всех/Не могу сделать выбор – 51%
Моше Кахлон – лидер партии "Кулану", возглавляющий министерство финансов и пытающийся проводить реформы на рынке жилья – 15,7%
Ави Нисанкорен – председатель Всеобщей федерации профсоюзов (Гистадрут), добившийся улучшения условий для ряда групп работников, не проведя пока ни одной всеобщей забастовки – 14,4%
Мейрав Арлозоров – одна из лучших израильских экономических журналистов (The Marker) – 10,5%
Мануэль Трахтенберг – профессор, депутат от "Сионистского лагеря", автор ряда экономических отчетов и программ – 8,4%
...
ЧЕЛОВЕК ГОДА. АРМИЯ И СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Алон Ледерман – 21-летний сержант ЦАХАЛа, репатриант из Берлина (Германия), остановивший в этом году двух террористов – 40,7%
Адар Коэн – 19-летняя пограничница, погибшая в результате нападения террористов во время патрулирования в Иерусалиме – 30,4%
Роман Гофман – репатриант из Белоруссии (СССР), полковник ЦАХАЛа, в этом году ставший командиром 7-й танковой бригады – 16,4%
Против всех/Не могу сделать выбор – 7,5%
Михаил Зингерман – майор полиции, руководитель "русской пресс-службы", заметно улучшивший взаимодействие правоохранительных органов и СМИ – 5%
...
ЧЕЛОВЕК ГОДА. НАУКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
Йосеф Бернштейн и Давид Каждан – лауреаты премии ЭМЕТ-2016 в области точных наук и математики – 27,3%
Саша Галицкий – художник, занимающийся резьбой по дереву со стариками, автор книги "Мама, не горюй!" – 24,1%
Против всех/Не могу сделать выбор – 22,5%
Али Салалха – директор старшей школы Бейт-Джана, все выпускники которой уже четыре года подряд получают аттестат зрелости – 19,7%
Влади Антоневич – режиссер, создатель фильма "Кредит на убийство", удостоенного спецприза фестиваля "Артдокфест" – 6,4%
...
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Skyfi – израильская компания, разработавшая самонастраивающуюся антенну, способную превращать миниатюрные спутники в мощные передатчики, которые покроют сигналом всю Землю – 33,6%
SensoryTreat – израильская компания, разработавшая платформу помощи родителям детей-аутистов – 22,3%
Против всех/Не могу сделать выбор – 17,3%
Intensix – израильская компания, разработавшая программу сигнализации о чрезвычайных медицинских ситуациях – 14,4%
...
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НОВЫХ РЕПАТРИАНТОВ 2013-2016 ГОДОВ
Против всех/Не могу сделать выбор – 45,7%
Книжный магазин "Бабель" – 16,4%
Кинопроект "История семьи" – 16,3%
Блог по-израильски "Шакшука.ру" – 8,2%
Компания гастрономических подарков Yoffi – 7,1%
Кафе "Ватрушка" – 6,3%
...
ЧЕЛОВЕК ГОДА. СПОРТ
Против всех/Не могу сделать выбор – 16,4%
Ор Сасон – серебряная медаль чемпионаты Европы и бронзовая медаль Олимпиады (дзюдо) – 15,4%
Юлия Черной – участница Паралимпийских игр 2016 года, парная академическая гребля – 12,8%
Ярден Джерби – бронзовая медалистка Олимпиады (дзюдо) – 11,9%
Алексей Быченко – серебряный призер чемпионата Европы (фигурное катание) – 10,3%
Даниэль Самохин – победитель юниорского чемпионата мира по фигурному катанию – 9,1%
Вероника Цвик – теннисистка, готовящаяся к Паралимпийским играм 2020 года – 8,3%
...
СОБЫТИЕ ГОДА В МИРЕ
Президентские выборы в США – 54,8%
Теракты в Европе (Брюссель, Париж, Ницца, Берлин и др.) – 15,4%
Решение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) – 14,2%
Против всех/Не могу сделать выбор – 4,4%
Убийство российского посла в Анкаре (Турция) – 4,3%
...
СОБЫТИЕ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Лесные пожары в ноябре – 39,8%
Суд над Эльором Азарией, застрелившим террориста в Хевроне – 34,4%
Продолжающаяся "интифада ножей" – 11,7%
Против всех/Не могу сделать выбор – 8,2%
Решение Кнессета рассекретить протоколы по "йеменским детям" – 5,9%
...
ПОТЕРЯ ГОДА В МИРЕ
Леонард Коэн – американский поэт и певец – 21,1%
Владимир Зельдин – российский артист – 11,7%
Против всех/Не могу сделать выбор – 10,4%
Эрнст Неизвестный – советский и американский скульптор – 7,8%
Умберто Эко – итальянский писатель и философ – 7,6%
Фазиль Искандер – российский писатель – 7,5%
Олег Попов – советский и немецкий клоун – 7,3%
...
ПОТЕРЯ ГОДА В ИЗРАИЛЕ
Шимон Перес – девятый президент Израиля – 40,5%
Против всех/Не могу сделать выбор – 20,5%
Феликс Кривин – писатель, поэт, философ – 13,7%
Реувен Динель – дипломат и разведчик – 13%
...