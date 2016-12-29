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В Израиле

Оппозиция против того, чтобы Нетаниягу собирал деньги на празднование 70-летия Израиля

время публикации: 19:45 | последнее обновление: 19:45 блог версия для печати фото
Депутат Кнессета от партии "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон

Депутат Кнессета от партии "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон обратился к юридическому советнику правительства с просьбой не допустить того, чтобы Биньямин Нетаниягу участвовал в сборе средств для проведения празднеств в честь 70-летия государства Израиль.

По информации сайта Walla News, в ближайшее воскресенье должно состояться заседание правительства, на котором правительство намерено уполномочить главу правительства мобилизовать за границей средства на празднования юбилея.

В своем письме Йоэль Хасон назвал это решение "скандальным и беспрецедентным" и высказал опасение, что оно может привести к конфликту интересов. По мнению депутата, зарубежные бизнесмены, передавая деньги главе правительства Израиля, могут рассчитывать на то, что он будет продвигать их интересы в Израиле.

Предложение поручить Биньямину Нетаниягу сбор средств родилось во время обсуждения бюджета. Оно является компромиссом между требованием министра культуры Мири Регев получить средства на подготовку празднований уже сейчас, и позицией министра финансов Моше Кахлона, утверждающего, что деньги из бюджета на празднования выделять еще рано.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2016 г.
Правительство намерено уполномочить Биньямина Нетаниягу начать сбор пожертвований на празднование 70-й годовщины независимости Израиля







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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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