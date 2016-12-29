Оппозиция против того, чтобы Нетаниягу собирал деньги на празднование 70-летия Израиля

Депутат Кнессета от партии "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон обратился к юридическому советнику правительства с просьбой не допустить того, чтобы Биньямин Нетаниягу участвовал в сборе средств для проведения празднеств в честь 70-летия государства Израиль.

По информации сайта Walla News, в ближайшее воскресенье должно состояться заседание правительства, на котором правительство намерено уполномочить главу правительства мобилизовать за границей средства на празднования юбилея.

В своем письме Йоэль Хасон назвал это решение "скандальным и беспрецедентным" и высказал опасение, что оно может привести к конфликту интересов. По мнению депутата, зарубежные бизнесмены, передавая деньги главе правительства Израиля, могут рассчитывать на то, что он будет продвигать их интересы в Израиле.

Предложение поручить Биньямину Нетаниягу сбор средств родилось во время обсуждения бюджета. Оно является компромиссом между требованием министра культуры Мири Регев получить средства на подготовку празднований уже сейчас, и позицией министра финансов Моше Кахлона, утверждающего, что деньги из бюджета на празднования выделять еще рано.