Два израильских араба обвиняются в подготовке терактов

В четверг, 29 декабря, прокуратура южного округа предъявила обвинения 37-летнему Мухаммаду Масри, жителю Тиры и 27-летнему Абдалле Айашу, жителю Ксейфе, задержанным за подготовку терактов в отношении военнослужащих ЦАХАЛа.

Согласно опубликованной информации, решение совершить теракт созрело у задержанных после того, как Северное крыло "Исламского движения" было объявлено вне закона. Инициатором заговора был Масри, и он планировал совершить автомобильный теракт или теракт с применением холодного оружия.

Айаш согласился принять участие в осуществлении теракта. Заговорщики проверяли возможность совершить нападение в районе управления полиции Арада, а также на автобусных остановках. Задержанным инкриминируется вступление в сговор, оказание помощи врагу в войне против Израиля, а Масри обвиняется также в незаконном хранении оружия.