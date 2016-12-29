Служба "Маген Давид Адом" сокращает деятельность в Иудее и Самарии

В четверг, 29 декабря, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" предупредила глав населенных пунктов в Иудее и Самарии о сокращении своей деятельности в их районе. Причиной этого являются финансовые трудности, с которыми столкнулась служба МАДА.

В письме, подписанном гендиректором МАДА говорится, что организация так и не получила в полном объеме деньги за свою деятельность в Иудее и Самарии. Может негативно отразиться на деятельности МАДА по всей стране.

В руководстве службы скорой помощи принято решение с 30 декабря прекратить оказание ряда услуг в населенных пунктах Иудее и Самарии. Таким образом, на местные советы возлагается обязанность организовать предоставление некоторых видов неотложной помощи населению.

В пресс-релизе службы МАДА указывается, что из 7,6 миллионов шекелей, которые были обещаны организации в 2016 году, она получила лишь 5 миллионов, что делает невозможным продолжение оказания услуг в полном объеме в Иудее и Самарии, а также в некоторых населенных пунктах на северных границах Израиля.