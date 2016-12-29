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В Израиле

Прокуратура намерена заключить досудебную сделку с бывшим главным раввином Израиля Йоной Мецгером

время публикации: 07:15 | последнее обновление: 07:15 блог версия для печати

Вечером, 28 декабря, прокуратура намерена подписать соглашение о досудебной сделке с бывшим главным раввином Израиля Йоной Мецгером, который обвиняется в получении взяток, сообщил Второй канал ИТВ.

Согласно условиям предполагаемой сделки, Мецгер признает себя виновным, и будет приговорен к тюремному заключению. Предполагается, что наказание в рамках сделки будет мягче, чем если бы речь шла о длительном судебном разбирательстве.

Возможность досудебной сделки с Мецгером уже рассматривалась до подачи обвинительного заключения, однако была отклонена юридическим советником правительства Иегудой Вайнштейном, который счел предлагавшееся наказание – 18 месяцев заключения – слишком мягким.

Обвинительное заключение было представлено в октябре 2015 года. Йона Мецгер занимал пост главного ашкеназского раввина Израиля с 2003 по 2012 год. Он обвиняется во взяточничестве и получении прибыли незаконным путем. По данным следствия, бывшему главному раввину удалось "заработать" около 7 миллионов шекелей. Следователи утверждают, что эти деньги шли на оплату роскошного образа жизни раввина – приобретение квартир, длительные заграничные поездки. Полиция рекомендовала судить Мецгера также за отмывание денег, однако прокуратура изъяла этот пункт из обвинительного заключения.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2015 г.
В суд передано обвинительное заключение против бывшего главного раввина Йоны Мецгера







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