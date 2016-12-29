29 декабря 2016 г.
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Прогноз погоды на 29 декабря: прохладно, местами слабые дожди

время публикации: 05:48 | последнее обновление: 05:48 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 29 декабря: прохладно, местами слабые дожди

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 29 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Прохладно, температура воздуха без существенных изменений. Временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 10-16, в Хайфе – 10-13, в Эйлате – 8-20. В Беэр-Шеве – 7-16, в Мицпе-Рамоне – 4-12, на побережье Мертвого моря – 12-20, в Ашкелоне – 11-16, в Ариэле – 6-12, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-17, на Голанских высотах – 7-13.

Температура воды в Средиземном море – 19 градусов, высота волн – 120-280 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу сохранится холодная погода, временами возможны дожди на севере и на побережье Средиземного моря. В субботу похолодает, дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. В воскресенье будет холодно, временами слабые дожди на севере и в центре, снегопад на Хермоне.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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