Биньямин Нетаниягу снялся в новогоднем клипе. ВИДЕО

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу снялся в новогоднем клипе, чтобы поздравить израильтян с наступающим праздником. Клип опубликован на официальной странице премьера в Facebook.

Все персонажи в этом клипе говорят на иврите, но при этом изображают "русскую компанию", которая собирается "тусить" в новогоднюю ночь. Когда один из друзей говорит, что он пригласил друга - коренного израильтянина, компания расстраивается, что им в очередной раз придется объяснять, что такое "елочка" и что Новый год не следует называть Сильвестром.

Другом-израильтянином оказывается глава правительства. Нетаниягу по-русски приветствует собравшихся. Демонстрирует знание традиций, благодарит собравшихся за столом за их вклад в израильское общество и работу на благо государства Израиль, а затем по-русски произносит: "С Новым годом!".

В клипе вместе с Биньямином Нетаниягу снялись известные блогеры Семен Графман, Денис Чарков, Евгений Зарубинский.