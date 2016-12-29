Израильские и немецкие ученые готовятся к "воскрешению" вымирающих видов животных

Рамат-ганский "Сафари" и берлинский Институт по исследованию животных в зоопарках и в дикой природе (IZW) начали работу над совместным проектом, который, как надеются израильтяне и их немецкие коллеги, поможет сохранить от вымирания редкие виды животных.

В рамках проекта создается банк тканей животных, находящих под угрозой исчезновения. В будущем этот генетический материал может использоваться для "воскрешения" вымерших видов, пишет сайт NRG.

Ткани животных будут храниться в цистернах с жидким азотом при температуре минус 196 градусов по Цельсию. Кроме того, медики надеются, что с прогрессом науки из имеющегося генетического материала могут быть выращены недостающие органы для заболевших животных.

Для надежности образцы будут храниться в Израиле и в Германии.