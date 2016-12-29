29 декабря 2016 г.
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В Израиле

ЦСБ: за год население Израиля увеличилось на 2%

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:16 блог версия для печати фото
ЦСБ: за год население Израиля увеличилось на 2%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в 2016 году население Израиля увеличилось на 167 тысяч человек и составило 8,62 миллиона человек, что на 2% больше, чем в 2015 году.

Темпы прироста населения страны в последнее десятилетие практически не изменились.

83% прироста населения связаны с высоким уровнем рождаемости, существенно превышающем уровень смертности. Еще 17% прироста объясняются репатриацией и реэмиграцией, превышающей количество выезжающих из страны на ПМЖ.

За год в стране родились 181 тысяча детей, 43 тысячи человек умерли.

Еврейское население страны составляет 6,45 миллиона человек (74,8%), арабское – 1,8 миллиона человек (20,8%), представители других национальностей – 384 тысячи (4,4%).

Согласно прогнозу, в 2035 году население Израиля будет составлять 11,4 миллиона человек.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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