Количество молодых семей в Тель-Авиве выросло на 11% за три года

Согласно данным центра экономических исследований в мэрии Тель-Авива, в период с 2012 по 2015 год количество проживающих в городе семей с детьми выросло на 11% и составило 46,8 тысяч семей.

При этом общий рост количества семей за тот же период составил 4,5%.

Добавление 4.600 семей с детьми вынуждает мэрию города в срочном порядке заняться строительством новых школ и детских садов после длительного периода, на протяжении которого учебные заведения только закрывались.

Только за последний год в городскую систему образования добавились 2.000 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

В частности, как сообщает The Marker, по две новые начальные школы начнут работать со следующего учебного года в северных (Бабли и Парк Цамарот) и южных (Неве Офер и Яффо) кварталах города.

Кроме того, мэрия планирует за два года построить 30 новых детских садов.