29 декабря 2016 г.
последняя новость: 10:19
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В Израиле

Правительство уполномочило Биньямина Нетаниягу начать сбор пожертвований на празднование 70-й годовщины независимости Израиля

время публикации: 10:14 | последнее обновление: 10:14 блог версия для печати

Правительство Израиля уполномочило премьер-министра Биньямина Нетаниягу заняться мобилизацией пожертвований в Израиле и в мире для проведения мероприятий в честь 70-й годовщины создания государства Израиль.

Кроме того, решением правительства, при министерстве культуры и спорта будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать прошения на мобилизацию и получение пожертвований на празднования 70-летия независимости Израиля на основании принципов надлежащего управления.

Следует отметить, что данное решение стало компромиссом между требованием министра культуры Мири Регев получить средства на подготовку празднований уже сейчас, и позицией министра финансов Моше Кахлона, утверждающего, что деньги из бюджета на празднования выделять еще рано.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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