Филибастер: пиар-выходка или страж демократии? Происхождение термина и история тактики

Где можно за один вечер прослушать лекцию по политической философии, узнать историю маринования огурцов, разобраться в израильском налоговом законодательстве и послушать отрывки из "Плача Иеремии" и "Ричарда Третьего"? Ответ, несмотря на мнимую абсурдность, прост: в Кнессете в ходе филибастера.

По крайней мере, именно так выглядел последний филибастер, организованный в Кнессете оппозицией и продолжавшийся около 45 часов. Формально этот филибастер не принес результатов, так как закон о рекомендациях был принят Кнессетом 59 голосами против 54. Однако фактически, по мнению многих членов оппозиции и коалиции, последний филибастер не только привлек к оппозиции давно утерянное внимание СМИ, но и напомнил членам коалиции, что оппозиция может быть действенной.

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн в интервью политическому обозревателю редакции NEWSru.co.il Габи Вольфсону положительно оценил данные действия оппозиции.

"Могу вам сказать на абсолютно личном уровне. Наверное преувеличением будет говорить, что я был рад, но мне было приятно, что наконец-то объявилась оппозиция, что возвращаются те вещи, к которым мы привыкли раньше, и о которых успели позабыть. Когда мы были оппозиционной фракцией, насчитывавшей всего 12 депутатов, мы и почище вещи устраивали. Мне до сих пор рассказывают те, кто тогда работал в министерстве финансов и в других министерствах, что никогда не знали, откуда ждать подвоха или трюка. И сейчас я говорил депутатам, особенно новым, которые жаловались на ночные бдения в Кнессете: "Это демократия, так это работает, так это выглядит". Я считаю, что это легитимно и правильно, что оппозиции надо давать слово, что парламентскими методами надо делать все возможное, чтобы блокировать законы, с которыми мы не согласны", – заявил Эдельштейн.

Министр туризма Ярив Левин сказал после голосования: "За последние два года мы встречаем подобное сопротивление впервые. До сих пор мы проводили все с большой легкостью".

Что такое филибастер

Филибастер – это тактика обструкции законопроектов парламентским меньшинством, которое таким образом пытается не дать выставить инициативу на заведомо проигрышное голосование.

Слово английское – filibuster. В русском языке прижилось слово "флибустьер" – от французского flibustier или испанского filibustero. В ходе парламентского филибастера меньшинство, фигурально выражаясь, берет в осаду большинство.

Наиболее часто это тактика применяется в США, поскольку американская парламентская традиция не ограничивает по времени выступления в Сенате, в отличие от выступлений в Палате представителей (Конгресс США является двухпалатным парламентом).

Однако придумали филибастер не американцы. Первые известные в истории случаи филибастера имели место еще в Древнем Риме. Так, древнеримский сенатор Катон-младший не менее двух раз воспользовался этой тактикой, чтобы спутать карты Юлию Цезарю.

Первый случай произошел в 60 году до н.э. Юлий Цезарь, возвращавшийся из Испании, за свои многочисленные победы должен был удостоиться в Риме триумфа. При этом Цезарь, которому незадолго до этого исполнилось 40 лет, имел право выставить свою кандидатуру на должность консула. Однако это ставило Цезаря перед дилеммой. Триумфатор не мог войти в город до триумфальной церемонии, а выставить свою кандидатуру на должность консула можно было только в черте города. Дата выборов уже была назначена, и Цезарь стоял перед выбором – отказаться либо от триумфа, либо от звания консула. Поэтому сторонники Цезаря в Сенате предложили изменить закон и выдвинуть Цезаря заочно, однако Катон-младший устроил филибастер и держал речь до захода солнца, а с заходом солнца в римском Сенате заканчивались заседания. В результате Цезарь был вынужден ради избрания консулом отказаться от триумфа.

Во второй раз Катон устроил филибастер год спустя, пытаясь помешать Цезарю провести земельную реформу. Катону удалось заблокировать инициативу Цезаря в день голосования в Сенате, однако позже Цезарь провел реформу в Трибутной комиции.

В наше время филибастер может быть как индивидуальным, когда его устраивает один парламентарий, и именно такого вида филибастеры популярны в политических фильмах и телесериалах, так и групповым. Групповой филибатер гораздо легче для парламентариев физически и физиологически, поскольку избавляет оратора от необходимости приходить на заседание в подгузнике или искать более хитрые способы оставаться на подиуме в течение многих часов.

Филибастеры в США

Изначально идея филибастера в США состояла в том, чтобы парламентское меньшинство могло сорвать или заблокировать инициативу большинства и таким образом осуществить один из основных принципов современной западной демократии, согласно которому, интересы большинства не стоят выше интересов других групп населения. Многочасовые филибастеры зачастую вынуждают большинство в Сенате либо отозвать законопроект, либо почти на уступки по ключевым его пунктам.

Впервые филибастер в США был применен в 1837 году, а личный рекорд по продолжительности филибастера установил в 1957 году сенатор от Южной Каролины Стром Термонд. Его выступление против закона о гражданских правах, который должен был уравнять в правах чернокожее население, продолжалась 24 часа 18 минут. Закон, несмотря на это, был принят.

Самый долгий в истории США групповой филибастер устроила группа сенаторов-южан от Демократической партии в 1964 году. Выступления сенаторов длились 75 часов, из них 14 часов 13 минут речь держал сенатор из Западной Вирджинии Роберт Берд. Это был второй раз, когда Сенат смог остановить филибастер, поскольку за это решение проголосовали две трети сенаторов.

Роберт Берд был известен своей любовью к практике филибастеров, а в 1988 Берд, будучи в то время лидером демократического большинства в Сенате, оказался по другую сторону "баррикад", когда, намереваясь остановить филибастер республиканцев, сбежавших с пленарного заседания, чтобы не допустить голосования, впервые с 1942 года приказал приставу задержать сенаторов и привести их в Сенат под конвоем. Сержанту удалось найти и доставить на голосование только одного республиканца, сенатора из Орегона Боба Пэквуда, который пытался забаррикадироваться в собственном кабинете и повредил ранее сломанный палец, когда пристав его оттуда извлекал. В конечном итоге Берду удалось сорвать филибастер.

В последние годы правила прекращения филибастеров в США стали менее жесткими, и теперь филибастеры по назначению судей Верховного суда можно прекратить простым большинством голосов. Однако прекращение филибастера по законодательству все еще требует абсолютного большинства – трех пятых голосов.

Отметим, если в прошлом филибастер был мерой исключительной, то в последние несколько десятков лет, когда обострилось противостояние в Конгрессе между республиканцами и демократами и, как следствие, фракции стали реже приходить к компромиссам, филибастеры превратились в дамоклов меч, постоянно висящий над головой у партии большинства. Дошло до того, что одним из неотъемлемых предметов убранства офисов в Сенате стали раскладушки.

По мнению многих политиков, слишком частое применение филибастера не защищает демократию, а нарушает ее принципы, лишая большинство возможности эффективно принимать решения.

В мире

Практика филибастеров существует не только в США. Последний мировой рекорд по продолжительности филибастера был установлен в 2016 году в Южной Корее, когда 38 членов оппозиции приняли участие в филибастере, продолжавшемся 192 часа. Таким образом парламентарии пытались помешать провести антитеррористический законопроект, который, по их мнению, представлял опасность для личной свободы граждан. В связи с этим почти девять суток 38 человек поочередно читали вслух роман Оруэлла "1984". Однако спустя несколько часов после окончания филибастера законопроект был принят.

Предыдущий рекорд установлен был канадской партией, которая в 2011 году устроила филибастер, длившийся 57 часов.

Филибастеры в Израиле

В отличие от США, где филибастер может быть эффективным инструментом в руках меньшинства, в Израиле эффективность филибастеров затрудняется гораздо большим числом ограничений на их проведение. В частности, весной 2017 года юридический советник Кнессета признал законным ограничение филибастеров по времени.

В Израиле филибастеры возможны не только на пленарных заседаниях Кнессета, но и на заседаниях комиссий. Как правило, филибастеры применяются в ходе обсуждения государственного бюджета.

Предыдущий "громкий" филибастер в Кнессете состоялся в июле 2016 года и продолжался 13 часов. Он был организован пятью депутатами от оппозиции на заседании финансовой комиссии Кнессета. В конечном итоге председатель комиссии Моше Гафни был вынужден объявить о прекращении заседания. Дольше всего на трибуне провела Став Шафир ("Сионистский лагерь"), которая выступала в течение четырех часов.

Личный рекорд филибастера принадлежит в Израиле депутату от партии "Ликуд" Михаэлю Эйтану, который в ходе обсуждения госбюджета в 1993 году непрерывно находился на трибуне Кнессета на протяжении десяти часов и семи минут. Филибастер Эйтана отличался от других еще и тем, что почти все это время депутат действительно говорил в основном о государственном бюджете.

Последний филибастер, в котором приняли участие члены оппозиции от разных партий и который возглавлял Йоэль Хасон ("Сионистский лагерь"), содержал около 300 поправок и отличался многообразием тем.

Хасон на протяжении часа зачитывал с трибуны Кнессета обращения граждан, поступившие во фракцию против закона о рекомендациях. Перед тем, как подняться на трибуну Йоэль Хасон опубликовал номер телефона, на который можно присылать обращения.

Еще один депутат от "Сионистского лагеря" Эйтан Кабель читал с трибуны Кнессета книгу "Эйха". Этот религиозный текст читается в день поста Девятого ава в знак скорби по поводу разрушения Иерусалимского храма. Кабель прочитал отрывок из книги и связал его с коррупцией, которая, по его словам, ведет к разрушению Третьего храма, а затем прочитал другой отрывок из той же книги на йеменский мотив.

Меир Коэн ("Еш Атид") произнес речь на марокканском диалекте, чем вызвал оживление среди депутатов от коалиции марокканского происхождения, с которыми вступил в лингвистические прения.

Глава фракции "Еш Атид" Офер Шелах зачитывал отрывки из трагедии Шекспира "Ричард Третий".

Дольше всех продержался на трибуне Кнессета Мики Леви ("Еш Атид"), который начал свое выступление в 03:45 утра и, ненадолго прервавшись несколько часов спустя, выступал в течение семи часов.

Позже в беседе с нашим политическим обозревателем Леви заявил, что считает филибастер не только обоснованным, но и эффективным. "Прежде всего, нам удалось нарушить работу правительства, а это одна из задач оппозиции. Кроме этого, наше постоянное давление привело к тому, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу был вынужден изменить законопроект таким образом, что действие закона не распространяется на уже начатые расследования. Я понимаю, что закон коснется расследований, которые только начнутся, но пока что достигнуты огромные успехи", – сказал он.

"Я себя прекрасно чувствую и мог бы продолжать говорить еще и еще, но надо было уступить место другим, – сказал депутат. – Я не прибегал ни к каким трюкам, ни к каким визуальным эффектам. Я говорил только о законе, только о том, какой вред он наносит, только о том, насколько опасна коррупция ", – добавил он.

Однако самым большим успехом в ходе этого филибастера пользовалось выступление профессора философии Йоси Йоны ("Сионистский лагерь"), который прочел лекцию на тему законопроекта. Лекция называлась "От Платона до Маккиавелли – аксиомы коррумпированной власти". В своей лекции Йона развивал мысль о том, что происходит с правительством, основной целью которого является сохранение власти, и как в этом случае внедряется мнение, что "цель оправдывает средства".

Материал подготовила Алла Гаврилова





