"Я не работаю на спикера Кнессета". Интервью с Яиром Лапидом

Решение главы партии "Еш Атид" Яира Лапида подать апелляцию в БАГАЦ против закона о рекомендациях продолжает вызывать острые дискуссии. Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн обвинил Лапида в нарушении норм парламентской демократии. Редакция NEWSru.co.il обратилась за комментарием к Яиру Лапиду.

Беседовал политический обозреватель Габи Вольфсон.

Господин Лапид, с того момента, как вы объявили о своем решении подать иск в БАГАЦ против закона о рекомендациях, вы стали обладателем почетного титула губителя парламентской демократии. Как вам живется с этим титулом?

В таких случаях я всегда обращаю внимание на то, кто присудил титул. Это многое объясняет.

Спикер Кнессета, если я не ошибаюсь.

Мне кажется, что все-таки это была министр юстиции Айелет Шакед. Помните пословицу про соринку в глазу? После того, как они подмяли под себя Кнессет и все законодательные процессы, после того, как они направили все усилия на принятие антидемократического закона, единственная цель которого помочь премьер-министру, находящемуся под следствием и даже не имеющему возможности принять участие в голосовании из-за конфликта интересов, они будут раздавать мне оценки за соблюдение норм демократии. Кроме этого, хочу вам сказать еще вот что. Коалиция не будет говорить нам как себя вести и как протестовать, и я не нуждаюсь в разрешении ни министра юстиции, ни спикера Кнессета, если хочу подать иск в БАГАЦ или организовать демонстрацию на улице. Я не готов, чтобы они одновременно разрушали демократию и выступали от ее имени.

По сути дела. Кнессет провел длинное, очень длинное обсуждение этого законопроекта. Принял решение. В чем идея обращения в Верховный суд?

Речь идет о том, что Кнессет в результате очень долгого обсуждения принял закон, согласно которому государство игнорирует 300 тысяч человек, в отношении которых открываются уголовные дела, и которым придется ждать еще много месяцев пока прокуратура, не получившая рекомендации, изучит материалы и примет решение. Зато Кнессет в результате очень долгого обсуждения постановил, что двести высокопоставленных политиков, чиновников и глав криминальных кланов будут иметь VIP-скидку, чтобы общество не узнало, в какой коррупции они погрязли. И все это только потому, что против Биньямина Нетаниягу ведется следствие. Кнессет избирается не для того, чтобы помогать премьер-министру угрожать полиции и вставлять палки в колеса уголовному расследованию, ведущемуся против него. Не в этом смысл существования израильской демократии. В Израиле нет королевского двора, нет короля, и мы позаботимся, чтобы не было и впредь.

Вы обратили внимание на то, что никто за вами не пошел в эту судебную битву? Даже в "Сионистском лагере" говорят о том, что иск в БАГАЦ – совершенно ненужная затея.

В "Сионистском лагере" очень расстроены, что нам эта идея пришла в голову раньше, чем им. Вообще, мы не в первый раз оказываемся в одиночестве на поле борьбы с коррупцией. Должен вам сказать, что я этим очень горжусь.

Спикер Кнессета заявил, что не собирается больше бороться за права оппозиции в том, что касается филибастера и так далее. Он сказал, что отныне вам придется самим договариваться с коалицией.

Соблюдение демократической процедуры – это не одолжение, которое спикер Кнессета делает нам или гражданам Израиля. Это его обязанность, это его функция. Его идея о том, что мы должны ему нравиться, быть "хорошими детьми", если хотим пользоваться своими самыми базисными правами, является глубоко ошибочной. И при всем уважении к спикеру Кнессета, я буду делать то, что считаю правильным, поскольку я на него не работаю.

Вы не отвечаете на его главный довод: иск в БАГАЦ могут подавать внепарламентские организации. У политиков есть Кнессет. Бейтесь на этой арене. Но почему, проиграв в этом бою, вы находите себе вторую арену для продолжения уже завершившегося поединка?

Почему только вторая? Есть еще демонстрации, которые мы собираемся организовать. Это уже третья арена. Мы сделаем все, используем все средства для того, чтобы бороться с коррупцией везде, где это возможно. И повторю еще раз: я высоко ценю спикера Кнессета, но не спрашиваю его где, на каких аренах я могу бороться. Для борьбы с коррупцией я буду использовать все существующие площадки и арены: улицу, суды, Кнессет, и я сам решу, что верно, а что нет.

На следующей неделе начнется обсуждение законопроекта о работе магазинов по шаббатам. Готовите новый филибастер?

Если спикер Кнессет не сделает того, что он обещал, и что, по-моему мнению, совершенно непростительно, то мы безусловно сделаем то, что обещали, так как пришло время прекратить издевательство над традиционалистским и светским населением Израиля. Но важнее тот возмутительный факт, что спикер Кнессета считает, что решение предоставить оппозиции возможность делать свою работу или нет, зависит от его доброй воли.

Это первый столь длительный филибастер в вашей политической карьере. Какое у вас осталось впечатление от минувшей недели?

Во-первых, на этой неделе вернулся румянец на лицо оппозиции, мы показали всем, что еще живы. Кроме того, нам удалось заставить коалицию платить цену за ее действия. Но главное состоит в том, что мы дали понять обществу, насколько все искривлено в этом Кнессете. Коалиция прекратила работу, она занята только одним: попыткой спасти Нетаниягу от расследований. Если в обществе осознали всю патологию происходящего, то это уже было оправданно.

Вы раз за разом возвращаетесь к расследованиям против Нетаниягу, несмотря на то, что закон изменен, и его действие не распространяется на эти самые расследования. По меньшей мере те, что начаты.

Это просто неверно. В чем была идея этого закона? Почему они так торопились его провести? Им было крайне важно, чтобы закон был утвержден до того момента, когда "не дай Бог", премьера вызовут на допрос по делу о субмаринах. Сейчас, когда этот закон прошел, его действие распространится на расследование по делу о субмаринах. Я хочу вам сказать абсолютно твердо, как человек, который знаком с этим делом гораздо лучше, чем многие из тех, кто рассуждают о нем, так как я был в правительстве и давал свидетельские показания: допрос Нетаниягу по этому делу неизбежен. Теперь они немного отдалили расследование тем, что срочно приняли этот закон.

Неизбежен вызов Нетаниягу на допрос по делу о субмаринах в качестве подозреваемого?

Нетаниягу будет вызван на допрос по этому делу. Я не знаю в каком именно статусе, но нельзя себе представить, что Шимрона и Молхо в 6:30 утра вытаскивают из кровати, везут в управление полиции и допрашивают в качестве подозреваемых, а Нетаниягу ничего не знает. Шимрон и Молхо – это Нетаниягу, они единое целое, между ними нет разницы.

Героем филибастера стал депутат от вашей партии Мики Леви, простоявший на трибуне шесть часов.

Во-первых, я прошу быть точными – семь. Мики – это душа команды, таких как он нет. Борьба с этим законом особенно важна для Мики, который всю жизнь был полицейским, был начальником иерусалимского округа полиции. Мики лучше всех знает, какой удар этот закон наносит по работе полиции, он знает, что этот закон является прямой угрозой генеральному инспектору полиции и попыткой создать помехи в работе полиции. Как мне сказал Мики, когда понимаешь все это и тебя это возмущает до глубины души, то семь часов на трибуне проходят очень быстро.





