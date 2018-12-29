Умер Цвика Леви, израильский общественный деятель, "отец всех солдат-одиночек"

В субботу, 29 декабря, умер Цвика Леви, израильский общественный деятель, которого называли "отцом всех солдат-одиночек", лауреат Премии Израиля в номинации "Дело жизни". Через две недели Леви должно было исполниться 70 лет. С 2016 года он страдал латеральным амиотрофическим склерозом и был прикован к инвалидному креслу.

На протяжении нескольких десятков лет Цвика Леви оказывал поддержку солдатам, репатриировавшимся в Израиль в одиночку, без родных и близких. Каждого из них Цвика определял в один из кибуцев, о каждом из них заботился.

Для оказания помощи солдатам-одиночкам Леви были собраны миллионы шекелей. В последние годы, когда Леви практически не мог двигаться, к нему в дом часто приходили солдаты, стремившиеся выразить свою благодарность.

Семья Цвики Леви была среди основателей кибуца Ифат, где Цвика прожил всю свою жизнь.

У Цвики Леви остались жена и четверо детей.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение, в котором говорится, что уход Цвики Леви стал огромной потерей для тысяч солдат, как уже отслуживших в рядах Армии обороны Израиля, так и служащих в настоящее время.

"В течение десятков лет Цвика сражался за каждого солдата-одиночку, поддерживая их решение репатриироваться, находя для них дома и семьи. Он следил за судьбами своих "детей", поступавших на курсы командиров и офицеров, чтобы продолжить свою путь в государстве Израиль. ЦАХАЛ склоняет голову перед памятью прекрасного человека и разделяет скорбь его жены и детей", - говорится в сообщении.

Президент Израиля Реувен Ривлин сказал, что сегодня тысячи солдат оплакивают своего отца, и добавил, что скорбит вместе с ними.





