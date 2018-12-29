Беннет и Шакед объявили о создании партии "А-ямин А-хадаш"

Вечером в субботу, 29 декабря, министр просвещения Нафтали Беннет и министр юстиции Айелет Шакед выступили на специальной пресс-конференции, на которой они объявили о создании новой политической партии.

Эта партия будет называться "А-ямин А-хадаш" ("Новые правые"). В партии будет паритетное представительство светских и религиозных израильтян. Возглавлять партию будут совместно Нафтали Беннет и Айелет Шакед. Как стало известно NEWSru.co.il, к новой партии намерена присоединиться и депутат Шули Муалем-Рафаэли. Сама депутат не комментирует эту информацию.

Нафтали Беннет заявил: "Религиозный сионизм, оказывавший влияние на политику в последние шесть лет, утратил способность влиять на происходящее". По словам Беннета, Нетаниягу пришел к выводу, что религиозный сионизм находится у него в кармане.

Айелет Шакед заявила, что за годы в партии "Байт Иегуди" не удалось создать подлинное сотрудничество между светскими и религиозными израильтянами. "В новой партии союз будет подлинным", - сказала она.

В ходе пресс-конференции, Беннету и Шакед пытался помешать Гонен Бен Ицхак, активист протестов против "коррупции в эшелонах власти". Он обвинил Беннет и Шакед в том, что они давали возможность "коррумпированному премьер-министру оставаться у власти".

В ответ на заявление Беннета и Шакед из "Ликуда" передали: "Тот, кто желает гарантировать, чтоб новое правительство было правым правительством во главе с Нетаниягу, а не левым правительством во главе с Лапидом-Ганцем-Габаем, должен голосовать только за "Ликуд" во главе с Нетаниягу".

В партии "Кулану" заявили следующее: "“Сегодня вечером создается очередная секторальная партия, стремящаяся уменьшить то, что всех объединяет. В последнюю каденцию Беннет и Шакед действовали, как секторальное объединение, стараясь расколоть и поляризовать израильское общество. Израилю необходима партия, которая ставит во главу угла израильтянина, которая борется за каждого гражданина страны, где бы он ни проживал. Которая стремится устранить из общественного дискурса само понятие “они”. Вновь оказалось, что национальная, государственная и социальная партия в государстве Израиль есть только одна - “Кулану”.

Из партии "Еш Атид" передали: "Раскол блока Нетаниягу предоставляет историческую возможность для смены власти. Как показали последние опросы, «Еш Атид» - единственная альтернатива Нетаниягу. Те, кто заинтересован в этом - должны пойти за Яиром Лапидом и партией «Еш Атид», и тогда есть большая вероятность победить на выборах. "Мне как раз очень важно, как будут разделяться мандаты Нетаниягу, так как сейчас становится понятно, что его можно победить", - заявил глава партии Яир Лапид.

Отметим, что 29 декабря в программе "Встречи с прессой" на канале "Решет" были опубликованы результаты опроса, согласно которому самым популярным министром правительства является министр юстиции Айелет Шакед, деятельность которой положительно оценивают 53% израильтян. На втором месте находится Нафтали Беннет, получивший поддержку 44%.





