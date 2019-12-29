"Портрет русскоязычного избирателя 2020". Новый опрос NEWSru.co.il

2 марта состоятся выборы в Кнессет 23-го созыва, третьи парламентские выборы в Израиле за 11 месяцев. По результатам предыдущих двух выборов сформировать правящую коалицию не удалось. Главный вопрос ближайших месяцев: удастся ли сформировать такую коалицию по результатам мартовских выборов, или политики снова поведут сограждан на выборы в 2020 году.

На прошлой неделе стало ясно: основные лидеры на предстоящих выборах будут теми же, что и на предыдущих. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уверенно победил на праймериз в "Ликуде" и, несмотря на предъявляемые ему обвинения, снова поведет эту партию на общенациональные выборы. Бени Ганц, после согласия Яира Лапида отказаться от ротации, идет на выборы как основной лидер блока "Кахоль Лаван". Главная борьба, как и на предыдущих выборах, будет идти между этими двумя политическими силами.

Однако высока вероятность, что снова "ключи от коалиции", окажутся в руках лидера партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, заявлявшего ранее, что готов поддержать только широкую коалицию для создания правительства национального единства с участием "Ликуда" и "Кахоль Лаван". Многие требования Либермана вряд ли будут приемлемы для ультраортодоксальных партий, традиционно поддерживающих праворелигиозный лагерь.

Еще не сформирован окончательный список партий, которые будут участвовать в выборах. Но уже ясно, какие основные политические силы будут противостоять друг другу.

Редакция NEWSru.co.il проводит на этой неделе опрос, целью которого является определение "портрета" русскоязычного избирателя. Данный опрос анонимный, как и прочие наши онлайн-опросы. Речь не идет о строгом социологическом исследовании, но мы надеемся по итогам опроса составить хотя бы "эскизный портрет". Опрос позволит нам выяснить, кого в большей степени поддерживают представители разных полов, разного возраста, разных "волн алии", разного уровня материального благополучия или образования и т.д. Для нас также важно выяснить, что именно определяет выбор наших читателей.

Внимание: опрос предназначен для граждан Израиля, имеющих право голоса на израильских парламентских выборах.

"Портрет" русскоязычного избирателя 2020. Принять участи в опросе

(вам предстоит ответить на 25 вопросов)